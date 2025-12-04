Haber Merkezi Giriş Tarihi: ‘Baklava kutulu’ belediyede yeni rüşvet skandalı: ‘Aday olacağım 20 milyon lazım’
CHP’li Manavgat Belediyesi’ne yönelik, kamuoyunda "baklava kutulu rüşvet" olarak bilinen yolsuzluk soruşturması davasında yeni skandallar ortaya çıktı. Görevden alınan ve tutuklu yargılanan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın eski İmar Müdürü O. Zafer Keçer, savunmasında Kara'nın kendisine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için "Bu iş için 20 milyon euro lazım" dediğini ileri sürdü. Baklava kutulu rüşvet skandalının boyutunu gösteren bu fahiş para talebi, CHP’li belediyedeki yolsuzlukların siyasi hırsla nasıl birleştiğini gözler önüne serdi.