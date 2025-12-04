  • İSTANBUL
Giriş Tarihi:
CHP’li Manavgat Belediyesi’ne yönelik, kamuoyunda "baklava kutulu rüşvet" olarak bilinen yolsuzluk soruşturması davasında yeni skandallar ortaya çıktı. Görevden alınan ve tutuklu yargılanan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın eski İmar Müdürü O. Zafer Keçer, savunmasında Kara'nın kendisine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için "Bu iş için 20 milyon euro lazım" dediğini ileri sürdü. Baklava kutulu rüşvet skandalının boyutunu gösteren bu fahiş para talebi, CHP’li belediyedeki yolsuzlukların siyasi hırsla nasıl birleştiğini gözler önüne serdi.

#1
Foto - ‘Baklava kutulu’ belediyede yeni rüşvet skandalı: ‘Aday olacağım 20 milyon lazım’

Manavgat Belediyesi'nde patlak veren ve çok sayıda kişinin tutuklanıp görevden alınmasına yol açan rüşvet soruşturması davası, Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Eski Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve yardımcısının da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 41 sanığın yargılandığı davanın üçüncü gününde, eski İmar Müdürü Osman Zafer Keçer'in savunması dikkatleri CHP'li belediyeye çevirdi.

#2
Foto - ‘Baklava kutulu’ belediyede yeni rüşvet skandalı: ‘Aday olacağım 20 milyon lazım’

CHP’li Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve yardımcısının da aralarında bulunduğu 9’u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Bugün öğle arasına kadar 4 sanığın daha dinlenmesiyle birlikte üç günde savunma yapan sanık sayısı 13’e ulaştı. Duruşmanın üçüncü gününde ilk savunmayı, 2016–2024 Eylül ayı arasında Manavgat Belediyesi İmar Müdürü olarak görev yapan Osman Zafer Keçer yaptı.

#3
Foto - ‘Baklava kutulu’ belediyede yeni rüşvet skandalı: ‘Aday olacağım 20 milyon lazım’

Keçer, savunmasında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın kendisine, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istediğini söyleyerek "Bu iş için 20 milyon euro lazım" dediğini iddia etti. Keçer, bu sözleri ciddiye almadığını ve şaka olarak değerlendirdiğini belirtti. İmar Müdürlüğü görevinden ayrılma gerekçesini de anlatan Keçer, çalışma düzeninin bozulduğunu ifade ederek, başvuruların Başkan Yardımcısı Sıla C. B.’de günlerce beklediğini, durumu Başkan Kara’ya iletince "ayrıl" talimatı aldığını ve görevi bıraktığını söyledi.

#4
Foto - ‘Baklava kutulu’ belediyede yeni rüşvet skandalı: ‘Aday olacağım 20 milyon lazım’

“BU SPORCULARI SADECE BİBER VE LAHANA İLE Mİ BESLİYORSUNUZ” Tutuklu sanıklardan Manavgat Belediyesi Meclis Üyesi ve Manavgat Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tosak ise, kulüp için düzenlendiği iddia edilen sahte gıda faturalarıyla ilgili soruları yanıtladı. Ödeme emirlerine imza attığını ancak mal alımlarının kendi sorumluluğunda olmadığını söyleyen Tosak, kulübün yaklaşık 60–70 sporcudan oluştuğunu ve bir sezonda ortalama 45 bin öğün yemek tüketildiğini ifade etti. Mahkeme Başkanının "Bu sporcuları sadece biber ve lahana ile mi besliyorsunuz?" sorusu üzerine Tosak’ın "Başka şeyler de yemesi lazım ama ben bilmiyorum" demesi dikkat çekti.

#5
Foto - ‘Baklava kutulu’ belediyede yeni rüşvet skandalı: ‘Aday olacağım 20 milyon lazım’

“HER FATURAYI KONTROL ETME ŞANSIMIZ OLMAZ” Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve imza yetkililerinden biri olan ve tutuksuz yargılanan M. B. Ç. de sahte olduğu iddia edilen faturalardan haberdar olmadığını belirterek, "Her faturayı kontrol etme şansımız olmaz. Ne biz sorduk ne de bilgilendirme yapan oldu" dedi. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın Kumköy’deki villasının tadilatını yaptığı belirtilen ve tutuksuz yargılanan Fansa Yapı’nın sahibi M. A. F. ise, H. C. G.’nin kendisine tadilat için "maliyetine yap, paranı ödeyeceğim, 480 bin liralık fatura kes" dediğini, kendilerinin de bu doğrultuda işlem yaparak ödemeyi aldıklarını ileri sürdü. Dava, diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

