‘Baklava kutulu’ belediyede yeni rüşvet skandalı: ‘Aday olacağım 20 milyon lazım’

“HER FATURAYI KONTROL ETME ŞANSIMIZ OLMAZ” Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve imza yetkililerinden biri olan ve tutuksuz yargılanan M. B. Ç. de sahte olduğu iddia edilen faturalardan haberdar olmadığını belirterek, "Her faturayı kontrol etme şansımız olmaz. Ne biz sorduk ne de bilgilendirme yapan oldu" dedi. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın Kumköy’deki villasının tadilatını yaptığı belirtilen ve tutuksuz yargılanan Fansa Yapı’nın sahibi M. A. F. ise, H. C. G.’nin kendisine tadilat için "maliyetine yap, paranı ödeyeceğim, 480 bin liralık fatura kes" dediğini, kendilerinin de bu doğrultuda işlem yaparak ödemeyi aldıklarını ileri sürdü. Dava, diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.