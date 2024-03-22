2024-03-22 14:23:31 Trabzonspor'un korktuğu başına geldi! Art arda takımlar sıralanırken büyük sürprize imza atacak!
Son dakika haberleri… Uzun yıllardır Trabzonspor'un ve A Milli Futbol Takımı'nın kalesini koruyan başarılı oyuncu Uğurcan Çakır hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili ekipten sezon sonunda ayrılması beklenen tecrübeli oyuncunun yeni takımını duyurdular. Galatasaray'a da transfer olacağı iddia edilen Uğurcan Çakır, sürpriz bir takımla kariyerine devam edecek. İşte Trabzonspor taraftarlarının şaşkınlıkla karşıladığı o iddia…