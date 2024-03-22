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Spor
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Trabzonspor'un korktuğu başına geldi! Art arda takımlar sıralanırken büyük sürprize imza atacak!

2024-03-22 14:23:31
Trabzonspor'un korktuğu başına geldi! Art arda takımlar sıralanırken büyük sürprize imza atacak!

Son dakika haberleri… Uzun yıllardır Trabzonspor'un ve A Milli Futbol Takımı'nın kalesini koruyan başarılı oyuncu Uğurcan Çakır hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili ekipten sezon sonunda ayrılması beklenen tecrübeli oyuncunun yeni takımını duyurdular. Galatasaray'a da transfer olacağı iddia edilen Uğurcan Çakır, sürpriz bir takımla kariyerine devam edecek. İşte Trabzonspor taraftarlarının şaşkınlıkla karşıladığı o iddia…

#1
Foto - Trabzonspor'un korktuğu başına geldi! Art arda takımlar sıralanırken büyük sürprize imza atacak!

İstenmeyen olayların yaşandığı dev mücadeleyi 3-2 kaybeden bordo-mavililer, milli araya da moralsiz girdi.

#2
Foto - Trabzonspor'un korktuğu başına geldi! Art arda takımlar sıralanırken büyük sürprize imza atacak!

Milli ara dönüşü seri galibiyetlerle hem Türkiye Kupası'nı hem de lig üçüncülüğünü bırakmak istemeyen Fırtına'da flaş bir gelişme yaşandı.

#3
Foto - Trabzonspor'un korktuğu başına geldi! Art arda takımlar sıralanırken büyük sürprize imza atacak!

Uzun yıllardır Trabzonspor'un kalesini koruyan Uğurcan Çakır, 2014 yılında bordo-mavili ekiple profesyonel sözleşme imzaladı.

#4
Foto - Trabzonspor'un korktuğu başına geldi! Art arda takımlar sıralanırken büyük sürprize imza atacak!

Sabah'a göre; Kısa sürede gösterdiği başarılı performansla birlikte formayı kapan 27 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor ile birçok başarı yakaladı.

#5
Foto - Trabzonspor'un korktuğu başına geldi! Art arda takımlar sıralanırken büyük sürprize imza atacak!

1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazanan başarılı eldiven, sezon sonunda Trabzonspor'dan ayrılabilir.

#6
Foto - Trabzonspor'un korktuğu başına geldi! Art arda takımlar sıralanırken büyük sürprize imza atacak!

Bir süredir Galatasaray'ın da ilgilendiği ve sarı-kırmızılı ekibe imza atabileceği söylenen milli oyuncu hakkında sürpriz bir gelişme ortaya çıktı.

#7
Foto - Trabzonspor'un korktuğu başına geldi! Art arda takımlar sıralanırken büyük sürprize imza atacak!

İskoçya Premiership ekibi Celtic, yaz aylarında kale pozisyonunu güçlendirmeyi planlıyor.

#8
Foto - Trabzonspor'un korktuğu başına geldi! Art arda takımlar sıralanırken büyük sürprize imza atacak!

Yeşil beyazlıların adayları arasında Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır da yer alıyor.

#9
Foto - Trabzonspor'un korktuğu başına geldi! Art arda takımlar sıralanırken büyük sürprize imza atacak!

36 yaşındaki İngiliz kalecisi Joe Hart'ın futbolu bırakacağını açıklamasıyla birlikte İskoç ekibi kaleci arayışlarına başladı.

#10
Foto - Trabzonspor'un korktuğu başına geldi! Art arda takımlar sıralanırken büyük sürprize imza atacak!

Listesinde farklı isimler de bulunan Celtic, yaz aylarında Trabzonspor'a resmi teklifle gelecek. İskoç basınının haberine göre; bordo-mavililere 7.5 milyon sterlinlik bir teklifle geleceği söylenen Celtic, Uğurcan'ı kadrosuna katmak istiyor.

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