Takımımızın geldiği nokta eminim ki bazı çevreleri ciddi şekilde rahatsız etmiştir, doğaldır. Biz hiçbir zaman için rakiplerimizi düşman olarak görmedik, her zaman rakip olarak gördük. Rakibin güçlü değilse elde ettiğiniz bir başarının da anlamı kalmaz. Rakiplerimize karşı her zaman saygılı davrandık ve bu ülkeye gelen her yabancı futbolcu da bizim misafirimizdir, aileleri bizim değerlimizdir."