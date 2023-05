Forma şansı bulmakta zorlanan İrfan Can, Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleyi devraldı. 1.93 boyundaki kaleci gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sezon başında sarı-lacivertlilere Göztepe'den kiralanan 24 yaşındaki file bekçisi için Trabzonspor'un da devreye girdiği bildirildi. DHA'nın haberine göre; İrfan Can'ın satın alma opsiyonu Fenerbahçe'de bulunurken, Trabzonspor yönetimi de Göztepe'nin kapısını çaldı. Ayrıca İrfan Can Eğribayat'ı şu an Premier Lig'de mücadele eden Southampton'ın da yakından takip ettiği vurgulandı.