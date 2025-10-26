  • İSTANBUL
Spor
5
Yeniakit Publisher
Trabzonspor maçında yok! Davinson Sanchez, cezalı duruma düştü

Emrah Savcı
Trabzonspor maçında yok! Davinson Sanchez, cezalı duruma düştü

Galatasaray'a Trabzonspor derbisi öncesi şok bir haber geldi.

#1
Foto - Trabzonspor maçında yok! Davinson Sanchez, cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Göztepe ile oynanan lig maçında sarı kart gördü ve Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

#2
Foto - Trabzonspor maçında yok! Davinson Sanchez, cezalı duruma düştü

Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşan Galatasaray'a kötü bir haber geldi.

#3
Foto - Trabzonspor maçında yok! Davinson Sanchez, cezalı duruma düştü

Galatasaray'da Davinson Sanchez, 16. dakikada sarı kart gördü. Sanchez, bu sarı kartla cezalı duruma düştü.

#4
Foto - Trabzonspor maçında yok! Davinson Sanchez, cezalı duruma düştü

Kolombiyalı oyuncu, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

