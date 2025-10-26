Emrah Savcı Giriş Tarihi: Trabzonspor maçında yok! Davinson Sanchez, cezalı duruma düştü
Galatasaray'a Trabzonspor derbisi öncesi şok bir haber geldi.
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Göztepe ile oynanan lig maçında sarı kart gördü ve Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.
Galatasaray'da Davinson Sanchez, 16. dakikada sarı kart gördü. Sanchez, bu sarı kartla cezalı duruma düştü.
Kolombiyalı oyuncu, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
