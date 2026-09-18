Cohen Yanarocak'tan çarpıcı itiraf: Türkiye Rusya gibi değil, askeri üs kurup gitmez
İsrailli akademisyen Hay Eytan Cohen Yanarocak, Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İsrailli akademisyen Hay Eytan Cohen Yanarocak, Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Cohen Yanarocak, Türkiye ile ilişkilerin çıkmaza girdiğini ve yeni bir hükümet gelse bile bu tansiyonun düşmeyeceğini ifade etti.
Cohen Yanarocak, iki ülke arasında bir barış yolunun mümkün olmadığı belirterek, "Suriye'de komşu haline geldiler ve bence bu, ilişkilerdeki en önemli ezber bozan unsur. Tünelin sonunda bir ışık göremiyorum.
Yeni bir İsrail hükümetimiz olsa bile bu, Türkiye ile aradaki sorunları düzeltmeye yetmeyecektir. Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Afrika Boynuzu'nda, Gazze Şeridi'nde gördüğümüz çok derinleşen bir bölgesel rekabet var.
Türkiye; Suudi Arabistan ve Pakistan ile birlikte bir ittifak kuruyor. Öte yandan, İsrail'in Yunanistan ve Kıbrıs ile ve tabii ki yine parantez içinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan ile ilişkilerini derinleştirdiğini görüyoruz" dedi.
Türkiye'yi Rusya'ya benzetmenin yanlış olacağını belirten Yanarocak, "Türkiye Orta Doğu'da yabancı bir güç değil. Bu coğrafyayı 401 yıl boyunca yönetmişler. Yani yapay bir askeri varlıktan bahsetmiyoruz. Ruslar gibi buraya gelip askeri üs kurup gitmeleri gibi değil.
Türkiye burada kalacak ve varlığını hissettirecek. Esad'ın düşüşünün ardından Türkiye, İran'ın Suriye'den ayrılmasıyla oluşan boşluğu doldurmayı başardı" ifadelerini kullandı.
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