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Cohen Yanarocak'tan çarpıcı itiraf: Türkiye Rusya gibi değil, askeri üs kurup gitmez

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Cohen Yanarocak'tan çarpıcı itiraf: Türkiye Rusya gibi değil, askeri üs kurup gitmez

İsrailli akademisyen Hay Eytan Cohen Yanarocak, Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Cohen Yanarocak'tan çarpıcı itiraf: Türkiye Rusya gibi değil, askeri üs kurup gitmez

Cohen Yanarocak, Türkiye ile ilişkilerin çıkmaza girdiğini ve yeni bir hükümet gelse bile bu tansiyonun düşmeyeceğini ifade etti.

#2
Foto - Cohen Yanarocak'tan çarpıcı itiraf: Türkiye Rusya gibi değil, askeri üs kurup gitmez

Cohen Yanarocak, iki ülke arasında bir barış yolunun mümkün olmadığı belirterek, "Suriye'de komşu haline geldiler ve bence bu, ilişkilerdeki en önemli ezber bozan unsur. Tünelin sonunda bir ışık göremiyorum.

#3
Foto - Cohen Yanarocak'tan çarpıcı itiraf: Türkiye Rusya gibi değil, askeri üs kurup gitmez

Yeni bir İsrail hükümetimiz olsa bile bu, Türkiye ile aradaki sorunları düzeltmeye yetmeyecektir. Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Afrika Boynuzu'nda, Gazze Şeridi'nde gördüğümüz çok derinleşen bir bölgesel rekabet var.

#4
Foto - Cohen Yanarocak'tan çarpıcı itiraf: Türkiye Rusya gibi değil, askeri üs kurup gitmez

Türkiye; Suudi Arabistan ve Pakistan ile birlikte bir ittifak kuruyor. Öte yandan, İsrail'in Yunanistan ve Kıbrıs ile ve tabii ki yine parantez içinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan ile ilişkilerini derinleştirdiğini görüyoruz" dedi.

#5
Foto - Cohen Yanarocak'tan çarpıcı itiraf: Türkiye Rusya gibi değil, askeri üs kurup gitmez

Türkiye'yi Rusya'ya benzetmenin yanlış olacağını belirten Yanarocak, "Türkiye Orta Doğu'da yabancı bir güç değil. Bu coğrafyayı 401 yıl boyunca yönetmişler. Yani yapay bir askeri varlıktan bahsetmiyoruz. Ruslar gibi buraya gelip askeri üs kurup gitmeleri gibi değil.

#6
Foto - Cohen Yanarocak'tan çarpıcı itiraf: Türkiye Rusya gibi değil, askeri üs kurup gitmez

Türkiye burada kalacak ve varlığını hissettirecek. Esad'ın düşüşünün ardından Türkiye, İran'ın Suriye'den ayrılmasıyla oluşan boşluğu doldurmayı başardı" ifadelerini kullandı.

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