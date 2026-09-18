Cohen Yanarocak'tan çarpıcı itiraf: Türkiye Rusya gibi değil, askeri üs kurup gitmez

Türkiye; Suudi Arabistan ve Pakistan ile birlikte bir ittifak kuruyor. Öte yandan, İsrail'in Yunanistan ve Kıbrıs ile ve tabii ki yine parantez içinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan ile ilişkilerini derinleştirdiğini görüyoruz" dedi.