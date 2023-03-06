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Yaşam
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Trabzon'da facianın eşiğinden dönüldü

2023-03-06 17:06:12
Trabzon'da facianın eşiğinden dönüldü

Trabzon'da etkili olan kuvvetli fırtına bir evin çatı bölümündeki beton parçalarını kopardı.

#1
Foto - Trabzon'da facianın eşiğinden dönüldü

Trabzon’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli rüzgar bir evin çatı bölümünden kopan beton parçalarının yola düşmesine neden oldu. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda zabıta ekipleri apartman ve çevresini güvenlik şeridi ile kapattı.

#2
Foto - Trabzon'da facianın eşiğinden dönüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı sonrası sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Ortahisar ilçesine bağlı Hızırbey mahallesinde bulunan işlek bir caddede binanın çatı bölümünde bulunan beton parçaları fırtına ve rüzgar nedeniyle yola düştü.

#3
Foto - Trabzon'da facianın eşiğinden dönüldü

Büyük bir gürültü ile yola düşen beton parçalarından bir kişi saniyelerle kurtulurken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri apartman ve çevresini güvenlik şeridi ile kapattı.

#4
Foto - Trabzon'da facianın eşiğinden dönüldü

İtfaiye ekipleri ise merdiven yardımı ile apartmanın tehlike arz eden diğer beton parçalarını kopardı.

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