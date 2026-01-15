  • İSTANBUL
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Toz şekere alternatif geldi: Aynı tatta ve zararsız!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Toz şekere alternatif geldi: Aynı tatta ve zararsız!

Tufts Üniversitesi'nden bilim insanları, sofra şekeriyle neredeyse aynı tada sahip nadir bir şekerin üretimi için yeni bir yöntem geliştirdi. Doğada son derece nadir bulunan ve elma, ananas, portakal gibi meyvelerde çok düşük oranlarda yer alan tagatose için çığır açıcı bir üretim yöntemi geliştirildi. Bugüne kadar verimsiz ve maliyetli yöntemlerle üretilebilen bu doğal şeker, artık biyosentetik bir süreçle yüksek verim ve düşük maliyetle elde edilebilecek.

#1
Foto - Toz şekere alternatif geldi: Aynı tatta ve zararsız!

Tufts Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdiği yöntem, Cell Reports Physical Science dergisinde yayımlandı. Çalışmada, genetik olarak düzenlenen bakteriler adeta mikro ölçekli üretim tesislerine dönüştürüldü.

#2
Foto - Toz şekere alternatif geldi: Aynı tatta ve zararsız!

Araştırma kapsamında, cıvık mantardan elde edilen ve “Gal1P” adı verilen özel bir enzim bakterilere aktarıldı. Bu sayede bakteriler, bol ve ucuz bir ham madde olan glikozu, yüzde 95 verimlilikle tagatose’a dönüştürmeyi başardı. Geleneksel yöntemlerde bu oranın yüzde 40–77 aralığında kaldığı belirtiliyor. Galaktoz gibi pahalı hammaddeler yerine glikozun kullanılması, tagatose üretimini ekonomik açıdan sürdürülebilir hale getiriyor.

#3
Foto - Toz şekere alternatif geldi: Aynı tatta ve zararsız!

Tagatose’un öne çıkan özellikleri şöyle sıralanıyor: Sofra şekerinin yüzde 92’si kadar tatlı Sofra şekerine göre yaklaşık yüzde 60 daha az kalori Pişirme ve fırınlama sırasında şeker gibi karamelize oluyor, ürün dokusunu bozmaz

#4
Foto - Toz şekere alternatif geldi: Aynı tatta ve zararsız!

İnce bağırsakta sınırlı emildiği için kan şekeri ve insülin düzeylerini çok az yükseltiyor Diyabet hastaları için önemli bir alternatif

#5
Foto - Toz şekere alternatif geldi: Aynı tatta ve zararsız!

Diş çürüğüne neden olan bakterilerin büyümesini baskılıyor Bağırsaktaki yararlı bakteriler üzerinde probiyotik etki gösterebiliyor

