Toz şekere alternatif geldi: Aynı tatta ve zararsız!

Tufts Üniversitesi'nden bilim insanları, sofra şekeriyle neredeyse aynı tada sahip nadir bir şekerin üretimi için yeni bir yöntem geliştirdi. Doğada son derece nadir bulunan ve elma, ananas, portakal gibi meyvelerde çok düşük oranlarda yer alan tagatose için çığır açıcı bir üretim yöntemi geliştirildi. Bugüne kadar verimsiz ve maliyetli yöntemlerle üretilebilen bu doğal şeker, artık biyosentetik bir süreçle yüksek verim ve düşük maliyetle elde edilebilecek.