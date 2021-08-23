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Yaşam
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Toz bulutu tüm şehri kapladı!

2021-08-23 19:25:04
Toz bulutu tüm şehri kapladı!

Mardin’de öğleden sonra yaşanan toz fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor.

#1
Foto - Mardin’de toz bulutu meydana geldi.

Mardin’de toz bulutu meydana geldi.

#2
Foto - Toz bulutu yüzünden özellikle kent merkezinde ve bazı ilçelerde zaman zaman görüş mesafesinin düştüğü öğrenildi.

Toz bulutu yüzünden özellikle kent merkezinde ve bazı ilçelerde zaman zaman görüş mesafesinin düştüğü öğrenildi.

#3
Foto - Görüş mesafesinin azalması dolayısıyla seyir halindeki araçlar sis farını açmak zorunda kaldı.

Görüş mesafesinin azalması dolayısıyla seyir halindeki araçlar sis farını açmak zorunda kaldı.

#4
Foto - Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, toz bulutunun etkisinin azalarak süreceğini belirtti.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, toz bulutunun etkisinin azalarak süreceğini belirtti.

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