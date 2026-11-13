Flaş hamle duyuruldu: Rams Park iddialarına TFF'den son nokta! Başka yerde mi oynanacak?
Zemini yüzünden hem Osimhen hem de Leao'nun sakatlanmasına sebebiyet veren Rams Park için TFF noktayı koydu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Zemini yüzünden hem Osimhen hem de Leao'nun sakatlanmasına sebebiyet veren Rams Park için TFF noktayı koydu.
İspanya Süper Kupa finalinin RAMS Park'ta yaşanan zemin sorunu nedeniyle başka bir yere alınabileceği iddia edilmişti. Ancak TFF yaptığı son açıklama ile bu iddialara son noktayı koydu.
Galatasaray'ın stadyumu RAMS Park'ta zemin ile ilgili tartışmalar devam ediyor...Sahada yaşanan sorun nedeniyle İspanya Süper Kupa finalinin başka bir stada alınacağı da iddia edilmişti. Ancak TFF yaptığı açıklama ile bu iddialara son noktayı koydu.
İlk yarı final 2 Şubat'ta Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Barcelona ile Atletico Madrid arasında oynanacak. 3 Şubat'ta Beşiktaş Stadyumu'nda Real Sociedad ile Real Madrid finale yükselmek için sahaya çıkacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, yarı finallerin galiplerinin, 6 Şubat'ta Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki finalde kupa için mücadele edeceği belirtildi.
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