Toyota'nın yenilmez modeli 2 yıl üst üste segmentinin lideri!

Hilux, son nesliyle daha sportif tasarımı, yüksek donanım seviyesi ve teknolojisi, yolda ve arazide daha yüksek konforu ile dikkati çekiyor. Toyota, yeni yıla yeni bir Hilux ile başlamak isteyenlere özel kampanyalar da başlattı. Segmentinin en çok tercih edilen modeli Hilux, ocak ayı sonuna kadar 100 bin TL indirim ve 1 milyon 500 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. 2.4 litrelik motora sahip Hilux, 400 Nm tork değeri ve 4x4 sürüş modlarıyla her koşulda yüksek performansıyla öne çıkıyor.