Tosuncuk sözleriyle mağdurları şaşırttı! 100 şirketi işaret etti

"BİZ SUÇLU OLSAK BİLE ÖDEMELER YAPILACAK" Tosuncuk lakaplı tutuklu sanık Mehmet Aydın, "Bizim Türkiye'de 100 tane şirketimiz var. Devlet tarafından kesilen cezalar bilişim şirketine kesildi. Game ve Dora gıda şirketlerinin devlete her hangi bir borcu yok. Mal varlıkları itibariyle müştekilerin zararları karşılanabilir. Kayyumlar tarafından şirketler yönetilirken ödemeler yapılabilirdi. Biz suçlu olsak bile ödemeler yapılacak. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.