  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Koca daire tamamen küle döndü, yanmayan tek şey o oldu! Ateistler hadi bunu da açıklayın bakalım

Kardeş ülke Libya'da Türkiye'ye karşı büyük ayıp! Beşiktaş'a gelen ismi vatan haini ilan ettiler

Bunu diyen öğretmen, eli öpüleceğine, veli tarafından darp edildi! Millet gerçekten kafayı yemiş

İrlandalı AP milletvekilinden “Hay senin ağzına sağlık” dedirten “İsrail” teklifi! Helal olsun sana be hanım abla

TFF’den kritik duyuru geldi: Bir Eryaman krizimiz eksikti o da oldu sonunda… Futbolda Ankara bizi yormasın artık…

CHP’de “hainler” kavgası! O isim, böyle dümdüz giderek 35 kişi ile birlikte istifa etti

Kanada'dan felaketin yaşandığı Erzincan'daki altın madeniyle ilgili kritik duyuru: Feshedilmiş bir şirkettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'da! Erdoğan'ı Sisi böyle karşıladı! İşte dikkat çeken fotoğraflar

Erzincan'daki altın madeni faciasında kayıp işçilerin adı açıklandı

İsrailli bakandan dünyayı ayağa kaldıran namussuzluk! Gazze için skandal emir! Vay alçak vay
Gündem
7
Tosuncuk sözleriyle mağdurları şaşırttı! 100 şirketi işaret etti

2024-02-14 14:22:46
Tosuncuk sözleriyle mağdurları şaşırttı! 100 şirketi işaret etti

Çiftlik Bank sistemine ilişkin açılan 5 davada örgüt kurdukları ve birçok kişiyi nitelikli şekilde dolandırdıkları gerekçesiyle tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ile Fatih Aydın ve 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma sonucunda tutuklu sanık Osman Naim Kaya, mahkeme kararıyla delillerin toplanmış ve karartma şüphesi kalmamış olmasından dolayı tahliye edildi. Tosuncuk'un sözleri ise mağdurları şaşkına çevirdi.

#1
Foto - Tosuncuk sözleriyle mağdurları şaşırttı! 100 şirketi işaret etti

Çiftlik Bank'ın kurucusu ve 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile ağabeyi olan Fatih Aydın hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' ve 'Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlarından toplam 86 bin 114 yıla kadar hapis cezası istemiyle müştekileri farklı 5 ayrı dava açılmıştı.

#2
Foto - Tosuncuk sözleriyle mağdurları şaşırttı! 100 şirketi işaret etti

SEGBİS SİSTEMİYLE KATILDILAR İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fatih Aydın ve Mehmet Aydın cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, bir diğer tutuklu sanık Osman Naim Kaya da SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlandı. Bir takım tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

#3
Foto - Tosuncuk sözleriyle mağdurları şaşırttı! 100 şirketi işaret etti

"BİZ SUÇLU OLSAK BİLE ÖDEMELER YAPILACAK" Tosuncuk lakaplı tutuklu sanık Mehmet Aydın, "Bizim Türkiye'de 100 tane şirketimiz var. Devlet tarafından kesilen cezalar bilişim şirketine kesildi. Game ve Dora gıda şirketlerinin devlete her hangi bir borcu yok. Mal varlıkları itibariyle müştekilerin zararları karşılanabilir. Kayyumlar tarafından şirketler yönetilirken ödemeler yapılabilirdi. Biz suçlu olsak bile ödemeler yapılacak. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

#4
Foto - Tosuncuk sözleriyle mağdurları şaşırttı! 100 şirketi işaret etti

URUGUAY DEVLETİNİ ÖNE ATTI Tutuklu sanık Osman Naim Kaya ise "Ben Uruguay'da kara para aklanmasına yardımcı olmaktan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldım. Cezamı çektim. Benim Türkiye'de açılan davadan dolayı, yurt dışında kaçak olma durumum söz konusu değildir. Benim iadem için yapılan tüm yazışmalara Uruguay devleti cezamın infazı nedeniyle iade edilemediğim hususunda cevap vermiştir. Bu cevaplar Dışişleri Bakanlığı'ndan alınabilir" diyerek tahliyesini talep etti.

#5
Foto - Tosuncuk sözleriyle mağdurları şaşırttı! 100 şirketi işaret etti

TUTUKLU SANIK OSMAN NAİM KAYA TAHLİYE EDİLDİ

#6
Foto - Tosuncuk sözleriyle mağdurları şaşırttı! 100 şirketi işaret etti

Duruşma sonucunda mahkeme, tutuklu sanık Osman Naim Kaya, delillerin toplanmış ve karartma şüphesi kalmamış olmasından kaynaklı tahliyesine karar verdi. Ayrıca mahkeme, eksiklerin giderilmesi adına davayı erteledi.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23