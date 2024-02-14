2024-02-14 14:22:46 Tosuncuk sözleriyle mağdurları şaşırttı! 100 şirketi işaret etti
Çiftlik Bank sistemine ilişkin açılan 5 davada örgüt kurdukları ve birçok kişiyi nitelikli şekilde dolandırdıkları gerekçesiyle tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ile Fatih Aydın ve 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma sonucunda tutuklu sanık Osman Naim Kaya, mahkeme kararıyla delillerin toplanmış ve karartma şüphesi kalmamış olmasından dolayı tahliye edildi. Tosuncuk'un sözleri ise mağdurları şaşkına çevirdi.