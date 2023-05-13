Torunlarını özleyen çift, pedal çevirmeye başladı

Yaklaşık 20 gündür bisikletle yolda olduklarını söyleyen Francoise Witschi, “İsviçre’den uçakla İzmir’e geldik. İzmir’den Antalya’ya ve oradan da Nevşehir Kapadokya’ya geldik. Yozgat’ta bir gece kalıp Boğazkale’yi gezeceğiz. Sonra da Gümüşhacıköy’e gideceğiz. Orada kızım ve Türk damadım, torunum var. Onları çok özledim. Türkiye’yi çok seviyoruz. Bizi yolda görenler mutlaka selamlıyor ve özellikle kahvaltı ve yemek konusunda ısrar ediyorlar. Kahvaltı ve yemeği çok seviyoruz. Bazen yerimiz müsaitse çadırda kalıyoruz, bazen de otellerde konaklıyoruz. Yozgat’ta üşüdük çok soğuk burası. 25 Nisan’dan bu yana bisikletle yollardayız. Türk kültürünü tanıyoruz. İnsanları çok samimiler” dedi.