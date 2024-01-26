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Kadın - Aile
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Topuklu aldığı ayakkabı sadece bir ayda ayaklara değil, vücuda ciddi zarar veriyor! Uzmanı herkesin son vermesini istedi

2024-01-26 20:34:17
Topuklu aldığı ayakkabı sadece bir ayda ayaklara değil, vücuda ciddi zarar veriyor! Uzmanı herkesin son vermesini istedi

Mağazadan milyonlarca kişi kimi için süs kimi için ihtiyaç malzemesi olan topuklu ayakkabılar mağazasından yüzlerce liraya alınıyor ama uzman isim uyardı: vatandaş mağdur oluyor. Kadınların vazgeçilmez tutkusu topuklu ayakkabı, çeşitli sağlık sorunlarına yol açıyor diyerek Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör uyarılarını kamuoyu ile paylaştı. Topuklu ayakkabı, ayak bileği burkulması ve ayak tabanında ağrıya yol açıyor.

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Foto - Topuklu aldığı ayakkabı sadece bir ayda ayaklara değil, vücuda ciddi zarar veriyor! Uzmanı herkesin son vermesini istedi

Kadınların vazgeçilmez tutkusu topuklu ayakkabı, çeşitli sağlık sorunlarına yol açıyor.

#2
Foto - Topuklu aldığı ayakkabı sadece bir ayda ayaklara değil, vücuda ciddi zarar veriyor! Uzmanı herkesin son vermesini istedi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, topuklu ayakkabıların sadece ayaklara değil, vücuda da ciddi zararı olduğunu belirtiyor.

#3
Foto - Topuklu aldığı ayakkabı sadece bir ayda ayaklara değil, vücuda ciddi zarar veriyor! Uzmanı herkesin son vermesini istedi

Ayakkabılarda 4.5 santimden fazla olan topuğun anatomik sistemi bozduğunu söylüyor.

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Foto - Topuklu aldığı ayakkabı sadece bir ayda ayaklara değil, vücuda ciddi zarar veriyor! Uzmanı herkesin son vermesini istedi

"Topuk 4.5 santimden yüksek olursa ağırlık ve basınç öne doğru kayar.

#5
Foto - Topuklu aldığı ayakkabı sadece bir ayda ayaklara değil, vücuda ciddi zarar veriyor! Uzmanı herkesin son vermesini istedi

Özellikle sivri burunlu ve topuklu ayakkabı giyen kadınlarda başparmakta şekil bozukluğu ve iç yanında ağrılı kemik çıkıntısı oluşumu ve nasır meydana gelir. Bu nedenle topuğun abartılmaması gerekir" uyarısında bulunuyor.(takvim)

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