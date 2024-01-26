Topuklu aldığı ayakkabı sadece bir ayda ayaklara değil, vücuda ciddi zarar veriyor! Uzmanı herkesin son vermesini istedi

Mağazadan milyonlarca kişi kimi için süs kimi için ihtiyaç malzemesi olan topuklu ayakkabılar mağazasından yüzlerce liraya alınıyor ama uzman isim uyardı: vatandaş mağdur oluyor. Kadınların vazgeçilmez tutkusu topuklu ayakkabı, çeşitli sağlık sorunlarına yol açıyor diyerek Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör uyarılarını kamuoyu ile paylaştı. Topuklu ayakkabı, ayak bileği burkulması ve ayak tabanında ağrıya yol açıyor.