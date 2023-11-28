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Topuk Yaylası beyaza büründü
Yaşam
10
Topuk Yaylası beyaza büründü

2023-11-28 19:25:23
Topuk Yaylası beyaza büründü

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde doğal güzellikleriyle bilinen Topuk Yaylası, kar yağışının ardından beyaza büründü.

#1
Foto - Topuk Yaylası beyaza büründü

İlçeye 38 kilometre mesafede ve deniz seviyesinden 1280 metre yüksekte yer alan Topuk Yaylası ve Göleti'nde kar etkili oldu.

#2
Foto - Topuk Yaylası beyaza büründü

Yayla ve göletin çevresindeki sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlar ile patika yolların sonbahardaki güzel görüntüsüne kar eşlik etti.

#3
Foto - Topuk Yaylası beyaza büründü

İstanbul ve Ankara'ya yakınlığı nedeniyle doğaseverlerin tercih ettiği yerler arasında bulunan yayla, her mevsim adrenalin tutkunlarına çadır kampı, trekking, foto-safari gibi çeşitli aktiviteler yapma imkanı sunuyor.

#4
Foto - Topuk Yaylası beyaza büründü

Yayla ve çevresinin karla kaplı görüntüsü havadan görüntülendi.

#5
Foto - Topuk Yaylası beyaza büründü

#6
Foto - Topuk Yaylası beyaza büründü

#7
Foto - Topuk Yaylası beyaza büründü

#8
Foto - Topuk Yaylası beyaza büründü

#9
Foto - Topuk Yaylası beyaza büründü

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