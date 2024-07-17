Topraklarından altın fışkıran ülkeden Türkiye'ye görülmemiş teklif: Yüzde 50'si bizden

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akdaş, İzmir'in Özbekistan ile yaptığı ticarette, ticaret fazlası veren bir konumda olduğunu belirterek "Özbekistan ile geçtiğimiz yıl imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması, karşılıklı ticaretimizin gelişmesi adına atılmış olumlu bir adımdır. Özbekistan ile dış ticaretimiz, 2023 yılında 3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, gerçek potansiyelin çok altındadır. İzmir ile Özbekistan arasında 110 milyon dolar olan ticaret hacminin de istenen seviyede olmadığını görüyoruz. İzmir'in barındırdığı potansiyel, kentimiz ile Nevai bölgesi arasında yapılabilecek geniş işbirliklerinin varlığına işaret etmektedir." dedi.