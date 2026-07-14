Hilal Kaplan şaştı kaldı: Hayır sistemini şeytanın bile aklına gelmeyecek şekle entegre etmişler

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü soruşturması başladığında, örgütle ilgili ahtapot terimini kullanan güvenlik bürokrasimiz, elbette boşuna bu tabiri seçmemişti. Çünkü eli kolu her yere uzanan, en umulmadık köşelerde sureti beliren bir yapılanma vardı karşımızda. Ama soruşturmalar derinleştikçe ve detaylar kamuoyuna yansıdıkça ahtapotun kollarıyla kurduğu ağ, ne kadar büyük ve karmaşık bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu ortaya koyuyor. Aslında ahtapotun 'kolları' ifadesinden çok ahtapotun 'hortumları' tabirini kullanmak daha uygun. Çünkü bu yapı, İmamoğlu siyasetini finanse etme kisvesi altında, büyük bir yolsuzluk ve para ağı kurmuş durumda. Hortumlar sadece İBB değil Türkiye genelindeki CHP'li belediyelere, iş insanlarına, kara paraya yani akla gelebilecek her yere sokulmuş.