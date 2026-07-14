  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İddiası öyle vahim ki... Haluk Levent’e bir darbe de ünlü sunucudan 15 Temmuz'da sela okuduğu için darp edilmişti: Yine olsa yine camilere koşarız! Amerika’ya gitme hayali olanlar dikkat! THY’den uçak biletlerine dev indirim fırsatı “Bu işte patron biziz” diye caka satan İngilizler bile itiraf etmek zorunda kaldı: Türkler bu konuda kesinlikle mihenk taşı Nükleer silahı olan ülke Erdoğan'a iletti: Pilotlarımız 2 saat içinde Türkiye için uçmak için emir bekliyor Ünlü holdinge kayyım atandı: 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı var Bu hafta elektronik eşyalara doyacaksınız! ŞOK'ta 15 Temmuz çarşamba günü dev indirimler geliyor Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çok konuşulacak Adil Öksüz izi! “Flash bellek” detayı olay olacak FETÖ ve DHKP/C'ye finans kıskacı: Bağlantılı olan şirketlerin mal varlıkları donduruldu
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Hilal Kaplan şaştı kaldı: Hayır sistemini şeytanın bile aklına gelmeyecek şekle entegre etmişler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hilal Kaplan şaştı kaldı: Hayır sistemini şeytanın bile aklına gelmeyecek şekle entegre etmişler

#1
Foto - Hilal Kaplan şaştı kaldı: Hayır sistemini şeytanın bile aklına gelmeyecek şekle entegre etmişler

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü soruşturması başladığında, örgütle ilgili ahtapot terimini kullanan güvenlik bürokrasimiz, elbette boşuna bu tabiri seçmemişti. Çünkü eli kolu her yere uzanan, en umulmadık köşelerde sureti beliren bir yapılanma vardı karşımızda. Ama soruşturmalar derinleştikçe ve detaylar kamuoyuna yansıdıkça ahtapotun kollarıyla kurduğu ağ, ne kadar büyük ve karmaşık bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu ortaya koyuyor. Aslında ahtapotun 'kolları' ifadesinden çok ahtapotun 'hortumları' tabirini kullanmak daha uygun. Çünkü bu yapı, İmamoğlu siyasetini finanse etme kisvesi altında, büyük bir yolsuzluk ve para ağı kurmuş durumda. Hortumlar sadece İBB değil Türkiye genelindeki CHP'li belediyelere, iş insanlarına, kara paraya yani akla gelebilecek her yere sokulmuş.

#2
Foto - Hilal Kaplan şaştı kaldı: Hayır sistemini şeytanın bile aklına gelmeyecek şekle entegre etmişler

Haluk Levent ve AHBAP derneği soruşturması, ahtapotun bir hortumunu da deprem yardım paralarına ve sözde hayır işlerine dayamış olabileceğine işaret ediyor. Hem de hayır işi sistemini, şeytanın bile aklına gelmeyecek şekilde, yasadışı bahis sistemine entegre ederek! Değerli okurlarımız elbette haklı olarak Haluk Levent, İBB, bahis ne alaka diye sorabilir. Bu karmaşık ağı gelin heğ beraber adım adım çözmeye çalışalım:

#3
Foto - Hilal Kaplan şaştı kaldı: Hayır sistemini şeytanın bile aklına gelmeyecek şekle entegre etmişler

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürttüğü yasaklı madde operasyonunda tutuklanan Portekizli model Tessy Ramos Correira'nın verdiği ifade, Levent ve İmamoğlu arasındaki bağın ilk ipucunu ortaya çıkardı. Buna göre, Correira, 2021'de Antalya'da bir teknede yasaklı maddenin de kullanıldığı partilere katılmıştı ve bu partilerden birinde İmamoğlu'yla beraber olmuştu. Correia, Haluk Levent ile de yine aynı yıl üç kez para karşılığı birliktelik yaşadığını iddia etti. Yani İmamoğlu ve Levent'in isimleri bir ifadede ilk kez yan yana gelmiş oldu.

#4
Foto - Hilal Kaplan şaştı kaldı: Hayır sistemini şeytanın bile aklına gelmeyecek şekle entegre etmişler

Bir diğer önemli bağsa, soruşturmada önceki gece gözaltına alınan Avukat Ece Güner. Güner, İmamoğlu'nun başdanışmanı ve AHBAP'ın avukatı. Güner'in hesaplarından AHBAP çalışanları olan ve hesaplarını Levent'e kullandıran Emrah Gödeliner'e 8 işlemde 47.904.876,06 TL, Zafer Yay'a 3 işlemde 21.020.000 TL, Yeliz Kaya'ya ise 1 işlemde 4.633.010 TL gönderilmiş. Buna karşılık, Ece Güner'in hesaplarına Emrah Gödeliner'den 13 işlemde 63.980.950 TL, Yeliz Kaya'dan ise 2 işlemde 10.800.000 TL transfer yapılmış. Şu notları da düşmekte fayda var: Güner, Now TV'nin de yıllarca avukatlığını yapmış bir isim ve tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın arkasındaki isim olan Erdoğan Toprak'ın da eski eşi. Baş döndürücü ilişkiler ağı değil mi?

#5
Foto - Hilal Kaplan şaştı kaldı: Hayır sistemini şeytanın bile aklına gelmeyecek şekle entegre etmişler

Turbun asıl büyüğü ise Levent'in yasadışı bahis sistemiyle kurduğu iddia edilen bağ. Savcılığa göre, Levent 6 yılda neredeyse 1 milyar TL'lik bahis oynadı. Bahislerde 390 milyon TL kaybetti. Meblağın büyüklüğü, basit bir kumarbazlık vakasından çok bahis sistemi üzerinden kara para aklama ve hatta yurtdışına para kaçırma sistemi olabileceğine işaret ediyor. Gazeteci Sinan Burhan'ın haberi de bu şüpheyi destekler nitelikte. Habere göre Levent, yasadışı bahis baronu Veysel Şahin ile ortak. Ayrıca kendi yasadışı bahis şirketi de var ve ünlü bir isimle de ortaklığı mevcut.

#6
Foto - Hilal Kaplan şaştı kaldı: Hayır sistemini şeytanın bile aklına gelmeyecek şekle entegre etmişler

Eğer böyleyse, Levent, bahis baronu Şahin ve İBB sistemi arasında bir halka mıydı? AHBAP üzerinden yardım paraları bahis sistemine sokularak yurtdışına mı kaçırıldı? Sadece yardım paraları değil, suçtan elde edilen gelirler AHBAP üzerinden bahis sistemine sokuldu mu? Bu sistemin bir ayağı da Levent'in kurduğu kripto para olan Haluk Token üzerinden mi yürüdü? Ve Levent kiminle ortak olarak yasadışı bahis şirketi kurdu?

#7
Foto - Hilal Kaplan şaştı kaldı: Hayır sistemini şeytanın bile aklına gelmeyecek şekle entegre etmişler

Sorulacak soru çok ama ezcümle, tüm bu ilişkiler göz önünde bulundurulduğunda 'acaba ahtapot, bir hortumunu da yasadışı bahis parasına mı dayadı' sorusunu akıllara geliyor. Başsavcılığımız ve güvenlik bürokrasimiz, bu ilişkiler ağını didik didik araştırıyor. Ve anlaşılan o ki daha buzdağının görünen kısmındayız.

#8
Foto - Hilal Kaplan şaştı kaldı: Hayır sistemini şeytanın bile aklına gelmeyecek şekle entegre etmişler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Martı’nın kurucusu Oğuz Alper Öktem milli takım yolunda
Spor

Martı’nın kurucusu Oğuz Alper Öktem milli takım yolunda

Oğuz Alper Öktem, Türkiye’yi Eylül ayında Portekiz’de düzenlenecek uluslararası FEI Milletler Kupası (CEIO2) 120 km Atlı Dayanıklılık yarışm..
Dışişleri'nden Suriye'ye taziye mesajı!
Gündem

Dışişleri'nden Suriye'ye taziye mesajı!

Suriye'nin Deyrizor ilindeki Fırat Nehri üzerinde meydana gelen ve can kayıplarına yol açan feci feribot kazasının ardından Dışişleri Bakanl..
Haluk Levent ‘15 gündür mesaj atıyorum’ demişti! Bülent Turan'dan cevap geldi: İşler öyle olmuyor
Gündem

Haluk Levent ‘15 gündür mesaj atıyorum’ demişti! Bülent Turan'dan cevap geldi: İşler öyle olmuyor

Haluk Levent’in, Ahbap Derneği’ne ‘milyarlık şüpheli para trafiği’ soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından yaptığı "Bülent Turan'a 15..
Hürmüz Boğazı'nı açık tutması için İran'a ortak çağrı
Dünya

Hürmüz Boğazı'nı açık tutması için İran'a ortak çağrı

Avrupa Birliği ile Körfez İşbirliği Konseyi, İran’a deniz ulaşımına yönelik müdahaleleri durdurma ve Hürmüz Boğazı’nı uluslararası deniz tra..
Yılmaz Özdil'in Haluk Levent itirafı olay oldu
Gündem

Yılmaz Özdil'in Haluk Levent itirafı olay oldu

Asrın felaketinde bile siyasi ranta soyunan, Hatay’ı her fırsatta kaosa sürüklemek isteyen CHP zihniyetinin maskesi bir kez daha düştü. Son ..
Ormanda terk edilmiş araçta 58 kilo altın ve milyonlarca nakit bulundu! Akla ilk gelen Ekrem İmamoğlu oldu ama olay Hindistan'da çıktı
Gündem

Ormanda terk edilmiş araçta 58 kilo altın ve milyonlarca nakit bulundu! Akla ilk gelen Ekrem İmamoğlu oldu ama olay Hindistan'da çıktı

Ormanda terk edilmiş bir araçta 58 kilo altın ve milyonlarca nakit para bulunduğu haberini duyan Türk halkının önemli kesiminin aklına ilk g..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23