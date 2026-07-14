Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çok konuşulacak Adil Öksüz izi! “Flash bellek” detayı olay olacak

Bu uçaklarda görev yapan emekli Kurmay Albay Ali Armağan'ın FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı, 15 Temmuz'un kilit ismi "Namık" kod Adil Öksüz'le bağlantısı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında Fatih Bengi (Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanı), Ebubekir Semih Yüksekkaya, Bekir Çerikçi, Suat Kaplan, Halil İbrahim Açan, Ersöz Sağlam, Mehmet Çağlar, İrfan Yavuz, Recep Ercan, Nedim Bakırhan, Nusret Memiş, Cemal Şahin, sivil kaza kırım görevlileri Ferudun Seren, Şihmehmet Sevdim, Kenan Köksal ve Kerem Mumcuoğlu ile Sedat Kılıçarslan, Tezcan Kaymaz, Ahmet Turhan, Dursun Özmen (İhraç Emniyet Amiri), İsmail Kaya, Hikmet Tanıl, Melike Sinem Uçum, Ali Armağan (Emekli Kurmay Albay) ve eşi Şerife Armağan ile Gülseren Özsıcak gözaltına alındı. Şüphelilerden ihraç Kara Pilot Yüzbaşı Davut Uçum ve ihraç Astsubay Aydın Özsıcak'ın cezaevinde olduğu; İrfan Yavuz ile Nihat Biçer'in ise yurt dışında bulunduğu belirlendi. Şüphelilerden Davut Uçum 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'teki suikast davasından ağırlaştırılmış müebbet, Aydın Özsıcak ise müebbet hapis cezası almıştı.