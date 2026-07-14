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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çok konuşulacak Adil Öksüz izi! "Flash bellek" detayı olay olacak

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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çok konuşulacak Adil Öksüz izi! “Flash bellek” detayı olay olacak

17 yıl önce helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında dün 25 kişi gözaltına alındı. Dosyadaki bazı kişilerin FETÖ ve 15 Temmuz'un kilit ismi Adil Öksüz'le bağlantısı ortaya çıktı. İşte detaylar...

#1
Foto - Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çok konuşulacak Adil Öksüz izi! "Flash bellek" detayı olay olacak

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin 25 Mart 2009'da hayatını kaybettiği şüpheli helikopter kazasında, 17 yıl sonra yeni ve çok kritik bir gelişme yaşandı. Yıllarca FETÖ'nün kumpas ve delil karartma iddialarıyla gölgede kalan dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisine geçmesinin ardından sil baştan ele alındı.

#2
Foto - Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çok konuşulacak Adil Öksüz izi! "Flash bellek" detayı olay olacak

Başsavcılık koordinesinde Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" ile "tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından haklarında işlem yapılan 29 şüpheliden 25'i gözaltına alındı. Yazıcıoğlu'nun helikopteri havalandığı sırada Malatya 7. Ana Jet Üssü'nden iki F-4 savaş uçağına ait 4 dakikalık radar kayıtları silinmiş veya karartılmıştı.

#3
Foto - Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çok konuşulacak Adil Öksüz izi! "Flash bellek" detayı olay olacak

Bu uçaklarda görev yapan emekli Kurmay Albay Ali Armağan'ın FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı, 15 Temmuz'un kilit ismi "Namık" kod Adil Öksüz'le bağlantısı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında Fatih Bengi (Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanı), Ebubekir Semih Yüksekkaya, Bekir Çerikçi, Suat Kaplan, Halil İbrahim Açan, Ersöz Sağlam, Mehmet Çağlar, İrfan Yavuz, Recep Ercan, Nedim Bakırhan, Nusret Memiş, Cemal Şahin, sivil kaza kırım görevlileri Ferudun Seren, Şihmehmet Sevdim, Kenan Köksal ve Kerem Mumcuoğlu ile Sedat Kılıçarslan, Tezcan Kaymaz, Ahmet Turhan, Dursun Özmen (İhraç Emniyet Amiri), İsmail Kaya, Hikmet Tanıl, Melike Sinem Uçum, Ali Armağan (Emekli Kurmay Albay) ve eşi Şerife Armağan ile Gülseren Özsıcak gözaltına alındı. Şüphelilerden ihraç Kara Pilot Yüzbaşı Davut Uçum ve ihraç Astsubay Aydın Özsıcak'ın cezaevinde olduğu; İrfan Yavuz ile Nihat Biçer'in ise yurt dışında bulunduğu belirlendi. Şüphelilerden Davut Uçum 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'teki suikast davasından ağırlaştırılmış müebbet, Aydın Özsıcak ise müebbet hapis cezası almıştı.

#4
Foto - Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çok konuşulacak Adil Öksüz izi! "Flash bellek" detayı olay olacak

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; soruşturmanın Ankara'ya taşınmasıyla radar kayıtları, F-4 savaş uçakları, ByLock yazışmaları ve sahte ihbarlar yeniden incelemeye alındı. Teknik incelemelere göre, savaş uçaklarının kaza bölgesine en yakın olduğu yaklaşık 4 dakikalık radar kayıtlarının silindiği veya karartıldığı belirlendi. Bu kayıtların yok edilmesine ilişkin incelemede, uçaklarda görev yapan personelden Ali Armağan'ın, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz ile telefon irtibatı tespit edildi.

#5
Foto - Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çok konuşulacak Adil Öksüz izi! "Flash bellek" detayı olay olacak

Helikopterdeki Argus 5000 ve Skymap III C GPS cihazlarının sökülmesi olayının failleri de yeni dosyada yer aldı. Operasyon düzenlenen 29 şüpheliden 9'unun daha önce bu cihazların çalınması davasında yargılanan askeri personel olduğu görüldü. Sivil Havacılık kaza kırım ekibinden Kerem Mumcuoğlu, eski davada tanık olarak verdiği ifadede enkaz alanına ulaştıklarında cihazların yerinde olmadığını ve bunu tutanak altına aldıklarını anlatmıştı.

#6
Foto - Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çok konuşulacak Adil Öksüz izi! "Flash bellek" detayı olay olacak

Yazıcıoğlu'nun ölüm anına ait görüntülerin saklandığı bir flash belleğin uzun süre Bank Asya'nın şifreli kasasında tutulduğu, 2015'te Pensilvanya'ya götürüldüğü beyanlar arasında yer aldı.

#7
Foto - Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çok konuşulacak Adil Öksüz izi! "Flash bellek" detayı olay olacak

Örgütün Elazığ yapılanmasındaki Mehmet D.'nin olay sonrası "Tereyağından kıl çeker gibi iş halloldu" mesajı yazdığı, elebaşı Fetullah Gülen'in ise olay için "Sürecin en sıkıntılı hadisesiydi" dediği saptandı.

#8
Foto - Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çok konuşulacak Adil Öksüz izi! "Flash bellek" detayı olay olacak

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