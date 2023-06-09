Toprak olmadan çilek ekti! Aldığı sonuç şok etkisi yaptı

Giresun İl Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Giresun’da 2021 yılından bugüne kadar 10 ayrı topraksız çilek serası kurulduğu hatırlatılarak “Giresun ilinde Proje hibe desteğiyle 2021 yılında da 2 adet 320’şer metrekarelik, 2022 yılında ise 8 adet 300’şer metrekarelik olmak üzere toplam 10 adet topraksız tarım çilek serası kurulumu yapıldı. Çiftçilerimiz ürettikleri çileklerini Pazar sorunu yaşamadan yerel pazarlarda iyi fiyattan sattıkları ifade ediliyor. Ayrıca seralar İl,İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli ziraat mühendislerimiz tarafından düzenli olarak ziyaret edilerek, çiftçilerimize teknik destekte sağlanmaktadır” denildi.