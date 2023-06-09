  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tarım
7
Toprak olmadan çilek ekti! Aldığı sonuç şok etkisi yaptı

2023-06-09 19:51:33
Toprak olmadan çilek ekti! Aldığı sonuç şok etkisi yaptı

Giresun'da bazı çiftçiler toprak olmadan çilek ekti. Sonuç çok kısa sürede ortaya çıktı. İşte detaylar...

#1
Foto - Toprak olmadan çilek ekti! Aldığı sonuç şok etkisi yaptı

Dünyanın en kaliteli tescilli fındığına sahip Giresun'da fındığa ek gelir olarak topraksız tarımla çilek üretilmek istendi.

#2
Foto - Toprak olmadan çilek ekti! Aldığı sonuç şok etkisi yaptı

Keşap ilçesi Güney köyünde kurulan Mustafa Karavelioğlu’na ait serada ekilen çilek karşısında alınan sonuç bomba etkisi yaptı.

#3
Foto - Toprak olmadan çilek ekti! Aldığı sonuç şok etkisi yaptı

Dünyanın en kaliteli tescilli fındığına sahip Giresun'da fındığa ek gelir olarak yetiştirilen topraksız tarımda çilek üretiminin her yıl artarak devam ettiği belirtildi.

#4
Foto - Toprak olmadan çilek ekti! Aldığı sonuç şok etkisi yaptı

Giresun İl Tarım Müdürlüğünce yürütülen “Topraksız Tarım Çilek Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 2022 yılında Keşap ilçesi Güney köyünde kurulan Mustafa Karavelioğlu’na ait serada bu yılki hasadın yüksek olması yüzleri güldürdü.

#5
Foto - Toprak olmadan çilek ekti! Aldığı sonuç şok etkisi yaptı

Giresun İl Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Giresun’da 2021 yılından bugüne kadar 10 ayrı topraksız çilek serası kurulduğu hatırlatılarak “Giresun ilinde Proje hibe desteğiyle 2021 yılında da 2 adet 320’şer metrekarelik, 2022 yılında ise 8 adet 300’şer metrekarelik olmak üzere toplam 10 adet topraksız tarım çilek serası kurulumu yapıldı. Çiftçilerimiz ürettikleri çileklerini Pazar sorunu yaşamadan yerel pazarlarda iyi fiyattan sattıkları ifade ediliyor. Ayrıca seralar İl,İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli ziraat mühendislerimiz tarafından düzenli olarak ziyaret edilerek, çiftçilerimize teknik destekte sağlanmaktadır” denildi.

#6
Foto - Toprak olmadan çilek ekti! Aldığı sonuç şok etkisi yaptı

Çilek üreticisi Mustafa Karavelioğlu ise üretimden oldukça memnun olduklarını ifade ederek,pazarlama sonunu yaşamadıklarını söyledi.

BAE ve Çin kararını resmen verdi! Sürpriz adım için Türkiye'ye geliyorlar
Ekonomi

BAE ve Çin kararını resmen verdi! Sürpriz adım için Türkiye'ye geliyorlar

Çok sayıda üyesinin bulunduğu İslam Kalkınma Bankası, Maslak'ta bulunan ofisini İstanbul Finans Merkezi'ne taşıma kararı aldı. Türk Yatırım ..
Türkiye'ye bir tarihi petrol müjdesi daha yolda! O ilimizden sıcak bilgi az önce geldi
Ekonomi

Türkiye'ye bir tarihi petrol müjdesi daha yolda! O ilimizden sıcak bilgi az önce geldi

Gabar Dağı'ndaki petrol buluşu sonrası birçok ilde arayış başladı. Son olarak Nevşehir’in Avanos, Hacıbektaş, Gülşehir ilçeleri sınırları iç..
Habertürk’te neler oluyor? 'siyaseti dizayn ediyoruz' diyorlardı! Dizayn edildiler
Gündem

Habertürk’te neler oluyor? 'siyaseti dizayn ediyoruz' diyorlardı! Dizayn edildiler

Habertürk'te seçimden önce başlayan yaprak dökümü devam ediyor.. Seçim sürecinde adeta muhalefetin sözcülüğünü üstlenen programlarla izleyi..
Ağrı Patnos Belediye Başkanı gözaltına alındı
Yerel

Ağrı Patnos Belediye Başkanı gözaltına alındı

Ağrı KOM ekipleri, Patnos’ta yürütürken operasyon kapsamında Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ile toplam 5 kişiyi gözaltına aldı...
Kızılay başkanı belli oldu
Yaşam

Kızılay başkanı belli oldu

Kerem Kınık'ın istifasının ardından Kızılay'ın başına Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz getirildi.
Kulisler sallandı! AK Parti, İBB için o adayı düşünüyor
Medya

Kulisler sallandı! AK Parti, İBB için o adayı düşünüyor

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin gazetecilerle bir araya geldiği buluşmasından notl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23