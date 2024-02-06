2024-02-06 14:15:00 Toprak kazıyıcılar 1700 yıllık mezarı kazdı! Görür görmez onlara koştular! Yağmacıların aradığı hazineydi ve içinden çıkan…
Mezarı kazdıkları sırada 1.700 yılık tarihi eserle karşılaştılar. Kazı esnasında gördükleri o eseri arkeologlara yetiştirdiler. Yağmacıların aradığı hazineyi bulduklarından sonra içinden çıkan hayret ettirdi. İşte tüm detaylar... Dünya üzerinde sık sık görülen piramit ya da mezar kazılarında bir yenisi daha eklendi. Kazı esnasında 1.700 yıllık bir tarihi eser tespit edilirken, arkeologlar tarafından inceleme başlatıldı. Bulunan eser kazıcıların resmen tüylerini ürpertti.