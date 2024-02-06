Toprak kazıyıcılar 1700 yıllık mezarı kazdı! Görür görmez onlara koştular! Yağmacıların aradığı hazineydi ve içinden çıkan…

Türkiye Gazetesi tarafından paylaşılanlara göre, kazı çalışmaları esnasında tespit edilen bu maske hakkında National Geographic kaşifi olarak görev yapan Francisco Estrada-Belli ve arkeolog Newsweek'e açıklamalar yaptı. MS 350 yıllarında kazılan bir mezar olduğunu, bu maskenin de Maya Klasik Dönemi (MS 250 - 900) yıllarına ait olduğunu paylaştı. Kazı esnasında bulunan yeşim maskesi hakkında, Chochkitam'ın 20'inci yüzyılın başlarından itibaren bilindiğini öne sürdü. Bölgenin piramit yapısından dolayı yeşim maskesinin yer aldığı mezar daha önce hiç araştırmaya maruz kalmadı. Arkeologlar, yağmacıların başarısız girişimi üzerine mezarın yerini sağlam bir şekilde tespit edebildi.