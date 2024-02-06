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Toprak kazıyıcılar 1700 yıllık mezarı kazdı! Görür görmez onlara koştular! Yağmacıların aradığı hazineydi ve içinden çıkan…

2024-02-06 14:15:00
Toprak kazıyıcılar 1700 yıllık mezarı kazdı! Görür görmez onlara koştular! Yağmacıların aradığı hazineydi ve içinden çıkan…

Mezarı kazdıkları sırada 1.700 yılık tarihi eserle karşılaştılar. Kazı esnasında gördükleri o eseri arkeologlara yetiştirdiler. Yağmacıların aradığı hazineyi bulduklarından sonra içinden çıkan hayret ettirdi. İşte tüm detaylar... Dünya üzerinde sık sık görülen piramit ya da mezar kazılarında bir yenisi daha eklendi. Kazı esnasında 1.700 yıllık bir tarihi eser tespit edilirken, arkeologlar tarafından inceleme başlatıldı. Bulunan eser kazıcıların resmen tüylerini ürpertti.

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Foto - Toprak kazıyıcılar 1700 yıllık mezarı kazdı! Görür görmez onlara koştular! Yağmacıların aradığı hazineydi ve içinden çıkan…

Kazı esnasında tespit edilen tarihi eser yaklaşık 1.700 yıl öncesine ait olduğu öğrenildi. Eski bir Maya kralına ait olan yeşim maskesi tespit edildi. Kralın olduğu tahmin edilen bu maske, 2022 yılında Peten bölgesinde yer alan Kuzeydoğu Guatemala'nın yoğun yağmur alan bölgesinde olduğu öğrenildi.

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Foto - Toprak kazıyıcılar 1700 yıllık mezarı kazdı! Görür görmez onlara koştular! Yağmacıların aradığı hazineydi ve içinden çıkan…

Türkiye Gazetesi tarafından paylaşılanlara göre, kazı çalışmaları esnasında tespit edilen bu maske hakkında National Geographic kaşifi olarak görev yapan Francisco Estrada-Belli ve arkeolog Newsweek'e açıklamalar yaptı. MS 350 yıllarında kazılan bir mezar olduğunu, bu maskenin de Maya Klasik Dönemi (MS 250 - 900) yıllarına ait olduğunu paylaştı. Kazı esnasında bulunan yeşim maskesi hakkında, Chochkitam'ın 20'inci yüzyılın başlarından itibaren bilindiğini öne sürdü. Bölgenin piramit yapısından dolayı yeşim maskesinin yer aldığı mezar daha önce hiç araştırmaya maruz kalmadı. Arkeologlar, yağmacıların başarısız girişimi üzerine mezarın yerini sağlam bir şekilde tespit edebildi.

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