2023-07-25 19:30:57 Toprağa gömülü halde 55 kilo EYP ele geçirildi
Bingöl’de bölücü terör örgütü tarafından kırsal alanlara yerleştirilen 55 kilo EYP imha edildi.
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Bingöl’de bölücü terör örgütü tarafından kırsal alanlara yerleştirilen 55 kilo EYP imha edildi.
Bingöl Valiliği yapılan operasyona ilişkin açıklamada bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde muhtemel sığınak/barınakları ve mevzileri tespit etmek ve imha etmek maksadıyla, Yayladere ilçesi kırsalında icra edilen arama/tarama faaliyetinde; büyük mutfak tüpü içerisine yerleştirilmiş yaklaşık 50 kilo ağırlığında komutalı EYP, mevzi içerisinde zeytin tenekesinin içine yerleştirilmiş basma düzenekli yaklaşık 5 kilo ağırlığında EYP tespit edilmiştir. Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı PAMİT tarafından bulgular toplanılarak yerinde imha edilmiştir.”
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