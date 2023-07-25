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Toprağa gömülü halde 55 kilo EYP ele geçirildi

2023-07-25 19:30:57
Toprağa gömülü halde 55 kilo EYP ele geçirildi

Bingöl’de bölücü terör örgütü tarafından kırsal alanlara yerleştirilen 55 kilo EYP imha edildi.

#1
Foto - Toprağa gömülü halde 55 kilo EYP ele geçirildi

Bingöl Valiliği yapılan operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

#2
Foto - Toprağa gömülü halde 55 kilo EYP ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

#3
Foto - Toprağa gömülü halde 55 kilo EYP ele geçirildi

“İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde muhtemel sığınak/barınakları ve mevzileri tespit etmek ve imha etmek maksadıyla, Yayladere ilçesi kırsalında icra edilen arama/tarama faaliyetinde; büyük mutfak tüpü içerisine yerleştirilmiş yaklaşık 50 kilo ağırlığında komutalı EYP, mevzi içerisinde zeytin tenekesinin içine yerleştirilmiş basma düzenekli yaklaşık 5 kilo ağırlığında EYP tespit edilmiştir. Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı PAMİT tarafından bulgular toplanılarak yerinde imha edilmiştir.”

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