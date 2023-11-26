Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı! Türkiye, Gazze’nin altında bulunan hazineden nasıl dışarı atılıyor

"Dedeağaç'ta Amerikan üslerinin kurulması aslında bu gaz ünitelerinin savunması içindir" diyen Üşümezsoy, Türkiye'nin bu anlamda, Rusya'dan gelen gazları, Türkmen gazını ve Rus gazını Trakya'dan Avrupa'ya gönderme projesinde bir alternatif olduğuna değindi. Diğer taraftan kuzey hattından gelen boru hattının bombalanmasının Avrupa'yı, Amerikan kaya gazına ve Ortadoğu, İsrail, Mısır boru hattı ile gelen gaza bağlayacağını ifade etti. Üçüncü yol İsrail'den gemilerle Dedeağaç'a taşınan bölümün ise küçük bir hacim olduğunu söyledi. Gaz konusunda Katar, İsrail ve Mısır'ın ortak çıkarları olmasına karşılık ikinci bir alternatif projesinin olduğunu belirten Üşümezsoy, Süveyş Kanalı'na paralel İsrail topraklarından geçen ve Gazze kıyılarından uzaklaşan ikinci bir kanalın oluşturulması projesinin varlığını açıkladı. Üşümezsoy "Kızıldeniz'den giren gemi Ölüdeniz Körfezinden Gazze'ye ulaşarak Mısır-Süveyş kanalı projesine paralel onu bypass eden bir projenin yaratılmasıdır. Bu da Mısır ile İsrail arasında önemli bir çıkar ayrımı getirecektir. Bu da dünya finansı açısından, dünya ticareti açısından, Süveyş kanalına sahip olan finans gruplarına rakip bir finans grubunu yani Gazze kanalını açacaktır." dedi. Ortak başlık "İsrail-Gazze işgali biri Katar-İsrail-Mısır gaz hattını ortaya çıkarmak, ikincisi ise Mısır-Süveyş Kanalına paralel İsrail-Gazze kanalını açmaktır. İnce 3 çizgiyle gösterilen Kızıldeniz, Gazze kanalının hattını göstermektedir. Katar-İsrail-Libya-Mısır boru hattı ise kırmızı çizgiyle gösteriliyor. "İsrail'in Gazze işgali öncesi Türkiye'nin İsrail'e iyi ilişkileri nedeniyle Mısır-İsrail gazının Israil önünden kıyıdan Türkiye'ye aktarılacağı projesi konuşuluyordu. Diğeri ise Basra Körfezi'nden Türkiye'ye İskenderun'a boru hattının gelişi tezini savunuyordu. Basra Körfezi'nden gelen boru hattı Şii hilali ve kürt Amerikan koridoruyla kesildi. Mısır-İsrail gaz hattı ise İsrail'le ve Mısır'la iyi ilişkiler kurma çabasına rağmen Gazze olayından sonra bu da devreden çıktı ve geride yalnızca Basra Körfezi- İsrail- Mısır- Libya hattı gerçekçi olarak ortaya çıktı." (YENİÇAĞ - Merve KIZILALP)