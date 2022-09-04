Toplu taşımada elektrikli otobüs dönemi

Samsun Büyükşehir Belediyesince (SBB) TEKNOFEST ile birlikte Türkiye’de bir ilk olan lityum pilli elektrikli otobüslerin hizmet başlaması, şehirde toplu taşımada yeni bir dönem başlattı. ASELSAN ve bir firma iş birliği ile üretilip test sürüşleri tamamlanan lityum pilli yerli elektrikli otobüsler, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te hizmete alındı. Yaklaşık 10 dakikada şarj olan elektrikli otobüsler için şehrin farklı noktalarında şarj istasyonu oluşturuldu. Samsun'un toplu taşıma hizmetlerinde fosil yakıtlı araçlar yerine kullanılacak ve Türkiye'de ilk ultra hızlı şarj özelliğine sahip elektrikli otobüslerle, TEKNOFEST'in düzenlendiği Samsun Çarşamba Havalimanı ile fuar alanı arasında 30 Ağustos tarihinden itibaren ulaşım sağlıyor.