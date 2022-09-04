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Teknoloji-Bilişim
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Toplu taşımada elektrikli otobüs dönemi

2022-09-04 16:31:45
Toplu taşımada elektrikli otobüs dönemi

Samsun Büyükşehir Belediyesince (SBB) TEKNOFEST ile birlikte Türkiye’de bir ilk olan lityum pilli elektrikli otobüslerin hizmet başlaması, şehirde toplu taşımada yeni bir dönem başlattı. ASELSAN ve bir firma iş birliği ile üretilip test sürüşleri tamamlanan lityum pilli yerli elektrikli otobüsler, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te hizmete alındı. Yaklaşık 10 dakikada şarj olan elektrikli otobüsler için şehrin farklı noktalarında şarj istasyonu oluşturuldu. Samsun'un toplu taşıma hizmetlerinde fosil yakıtlı araçlar yerine kullanılacak ve Türkiye'de ilk ultra hızlı şarj özelliğine sahip elektrikli otobüslerle, TEKNOFEST'in düzenlendiği Samsun Çarşamba Havalimanı ile fuar alanı arasında 30 Ağustos tarihinden itibaren ulaşım sağlıyor.

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Foto - Toplu taşımada elektrikli otobüs dönemi

Elektrikli otobüslerin 10 dakikalık batarya şarjıyla 80-90 kilometre yol gidebildiği belirtilirken sistem, 450 kVA’lık güce sahip şarj istasyonu ile Türkiye’nin en büyük kurulu güce sahip elektrikli otobüs şarj istasyonu olma özelliğini taşıdığı kaydedildi. Yanma ve patlamaya karşı gerekli standartlara sahip bataryaları ile yenilenebilir enerji kullanarak çalışan otobüsler, karbon salımı ve gürültü kirliliğini de azaltacağı bekleniyor. ASELSAN ve bir firma iş birliği ile geliştirilen Türk otomotiv sanayisinin ilk yüzde 100 yerli elektrikli otobüsleri Avenue EV hizmete başladı. Toplam 20 adet elektrikli otobüsün toplu taşıma sistemine dahil edilmesi planlanıyor.

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Foto - Toplu taşımada elektrikli otobüs dönemi

SBB Başkanı Mustafa Demir, yerli elektrikli otobüslerin en önemli özelliğinin, işletme maliyetlerinde fosil yakıtlı otobüslere göre yüzde 70'in üzerinde tasarruf sağlaması olduğunu belirterek, “Bütün otobüs filosuna yayıldığında işletme maliyetini çok düşürüyor. Hem konfor oldukça yüksek, hem çevreyi kirletmeyen yenilenebilir enerjiye sahip bir sistem kurduk. Türkiye'de bir ilk. Yerli imalat, yerli tasarım ve lityum pilli otobüsleri artık Samsun'da yollarda sürekli göreceğiz” dedi. Başkan Demir, özellikle yenilenebilir enerji kullanılmasının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Otobüslerimizin yanı sıra şarj istasyonları da özel olarak yapıldı. Ultra hızlı şarj imkanı sağlaması adına 450 kVA güç kapasiteli sahip şarj istasyonu kuruldu. Bu da kurulu güç bakımından Türkiye’de en yüksek seviyede” şeklinde konuştu.

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Foto - Toplu taşımada elektrikli otobüs dönemi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos’ta başlayan TEKNOFEST boyunca 10 elektrikli otobüs, 66 fosil yakıtlı otobüs ve tramvaylarla birlikte günde yaklaşık 100 bin kişiyi Çarşamba Havalimanı’na taşıdı. Başkan Mustafa Demir, festival heyecanını 7’den 70’e herkesin yaşaması için tüm ekiplerin seferber olduğunu kaydetti.

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