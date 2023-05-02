Toplaması çok zor ama... İyi gelmediği hastalık yok şifa deposu

Bu yıl ışkının az olduğunu belirten Rıza Yetim, “Işkın yaklaşık 45 gün sürüyor. Vatandaşların ilgisi çok. Işkını dağdan toplaması ve getirmesi çok zor. Kayalıklara tırmanıyorlar, belli bir yere kadar hayvanla gidiyorlar, belli bir yerden sonra sırtla indiriyorlar dağdan. Şeker ve tansiyona çok faydalı, ayrıca kanı aşırı derecede sulandırıyor. Bu sene az olmuş, 50 liradan satıyoruz. İşçiler gidiyor, boş geliyor. Bir yıl oluyor, bir yıl az oluyor. İlgi var ama ışkın yok bu yıl” diye konuştu