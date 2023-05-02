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Toplaması çok zor ama... İyi gelmediği hastalık yok şifa deposu

2023-05-02 11:57:55
Toplaması çok zor ama... İyi gelmediği hastalık yok şifa deposu

Doğunun muzu olarak bilinen 'ışkın' tezgahlardaki yerini almaya başladı.

#1
Foto - Toplaması çok zor ama... İyi gelmediği hastalık yok şifa deposu

Birçok sağlıkçı tarafından beyin, tiroit, kalp, karaciğer dostu ve tam bir şifa deposu olarak anılan 'doğunun muzu' diye adlandırılan 'ışkın', Elazığ'da tezgahlarda yerini aldı.

#2
Foto - Toplaması çok zor ama... İyi gelmediği hastalık yok şifa deposu

Elazığ'ın Baskil, Arıcak ve Karakoçan ilçelerinin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ‘ışkın' 50 liradan satılmaya başlandı. Her yıl nisan aylarının ortalarında toplanmaya başlayan ve doğunun muzu olarak bilinen ışkın, birçok rahatsızlığa iyi gelmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

#3
Foto - Toplaması çok zor ama... İyi gelmediği hastalık yok şifa deposu

Türkiye'de özellikle Elazığ'ın yanı sıra, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş ve Bitlis başta olmak üzere yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen ışkının, halk tarafından şeker, kalp, sarılık ve iştahsızlık gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiği belirtiliyor.

#4
Foto - Toplaması çok zor ama... İyi gelmediği hastalık yok şifa deposu

Işkının birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyen Zülfü Güngör, “Işkın, Tunceli'nin Ovacık dağlarından geliyor. Işkın şeker ve tansiyona hastalığına çok iyi geliyor, bunu ben söylemiyorum, bilim adamları söylüyor. Gerçekten çok faydalı. Işkını yediği zaman kan şekerini dengeliyor. Işkın soyularak muz gibi tüketiliyor. Işkın 20 Nisan'dan sonra çıkmaya başlıyor” dedi.

#5
Foto - Toplaması çok zor ama... İyi gelmediği hastalık yok şifa deposu

Bu yıl ışkının az olduğunu belirten Rıza Yetim, “Işkın yaklaşık 45 gün sürüyor. Vatandaşların ilgisi çok. Işkını dağdan toplaması ve getirmesi çok zor. Kayalıklara tırmanıyorlar, belli bir yere kadar hayvanla gidiyorlar, belli bir yerden sonra sırtla indiriyorlar dağdan. Şeker ve tansiyona çok faydalı, ayrıca kanı aşırı derecede sulandırıyor. Bu sene az olmuş, 50 liradan satıyoruz. İşçiler gidiyor, boş geliyor. Bir yıl oluyor, bir yıl az oluyor. İlgi var ama ışkın yok bu yıl” diye konuştu

#6
Foto - Toplaması çok zor ama... İyi gelmediği hastalık yok şifa deposu

#7
Foto - Toplaması çok zor ama... İyi gelmediği hastalık yok şifa deposu

#8
Foto - Toplaması çok zor ama... İyi gelmediği hastalık yok şifa deposu

#9
Foto - Toplaması çok zor ama... İyi gelmediği hastalık yok şifa deposu

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