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Türkiye
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Tonlarca ayçiçek yağı küle döndü!

2023-08-15 23:49:03
Tonlarca ayçiçek yağı küle döndü!

Gaziantep’te ayçiçek yağı yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı.

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Foto - Tonlarca ayçiçek yağı küle döndü!

Şoför, tırın kafasından dorsesini çıkarıp aracın yanmasını önledi.

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Foto - Tonlarca ayçiçek yağı küle döndü!

Olay Gaziantep-Nizip arası E90 kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki tırın lastiğinin patlaması sonucu dorsesi yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü hemen tırı yol kenarına çekti ve yanan dorseyi kafadan ayırarak tırı kurtardı.

#3
Foto - Tonlarca ayçiçek yağı küle döndü!

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan dorseyi söndürdü.

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