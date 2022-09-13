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Aktüel
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TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

2022-09-13 17:13:01
TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin başvuruları 14 Eylül-31 Ekim tarihlerinde alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve tüm il ve ilçelerde 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut ve 50 bin iş yerinin yapımını ve 250 bin konut amaçlı arsayı içeren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin temeli yılbaşında atılacak. İlk etap konutlardan 50 bini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12 bin 500'ü İzmir'de, 10 bini Gaziantep'te, 8 bin 650'si Bursa'da, 7 bin 500'ü Konya'da, 4 bin 500'ünü Kayseri'de inşa edilecek. Diğer illerde de nüfusa göre değişen sayılarda konut inşa edilecek.

#1
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#2
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#3
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#4
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#5
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#6
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#7
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#8
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#9
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#10
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#11
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#12
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#13
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#14
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#15
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#16
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#17
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#18
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#19
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#20
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#21
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#22
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#23
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#24
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#25
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#26
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#27
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#28
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#29
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#30
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#31
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#32
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#33
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#34
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#35
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#36
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#37
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#38
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#39
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#40
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#41
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#42
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#43
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#44
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#45
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#46
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#47
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

#48
Foto - TOKİ hangi ilçelerde ev yapacak? TOKİ il ilçe güncel proje tam liste

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