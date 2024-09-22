TOKİ BAŞVURU SON DAKİKA! Toki’den uygun fiyata arsa satışı

Son dakika haberi: TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 25 ilde arsa satıyor. TOKİ başvuru sürecinin başında yayımladığı metinde toplamda yaklaşık 5 milyon 952 bin 408 metrekare büyüklüğündeki arsanın satışa çıktığının bilgisini verdi. 6 ayda bir ödeme kolaylığı seçeneğinin de yer aldığı TOKİ arsa satışı için son başvuru tarihi ise Ekim ayının ilk günleri. Peki arsaların fiyatları ve konumları ne? Nasıl başvurulur? İşte detaylar...