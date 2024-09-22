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TOKİ BAŞVURU SON DAKİKA! Toki’den uygun fiyata arsa satışı

2024-09-22 12:56:33
TOKİ BAŞVURU SON DAKİKA! Toki’den uygun fiyata arsa satışı

Son dakika haberi: TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 25 ilde arsa satıyor. TOKİ başvuru sürecinin başında yayımladığı metinde toplamda yaklaşık 5 milyon 952 bin 408 metrekare büyüklüğündeki arsanın satışa çıktığının bilgisini verdi. 6 ayda bir ödeme kolaylığı seçeneğinin de yer aldığı TOKİ arsa satışı için son başvuru tarihi ise Ekim ayının ilk günleri. Peki arsaların fiyatları ve konumları ne? Nasıl başvurulur? İşte detaylar...

#1
Foto - TOKİ BAŞVURU SON DAKİKA! Toki’den uygun fiyata arsa satışı

25 ilde TOKİ arsa satışı yapılacak. Satıştaki 390 arsa için TOKİ başvuru süreci devam ediyor. Arsa satışı kapsamında alıcılar, yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeyle TOKİ arsa sahibi olabilecek. Ayrıca satışta 6 ayda bir ödeme kolaylığı sunulan arsalar da yer alıyor.

#2
Foto - TOKİ BAŞVURU SON DAKİKA! Toki’den uygun fiyata arsa satışı

TOKİ İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR DAHİL 25 İLDE ARSA SATACAK TOKİ 25 ildeki 390 arsayı satışa sundu. Muhammen bedeli 18 milyar 204 milyon 420 bin 164 lira olan yaklaşık 5 milyon 952 bin 408 metrekare büyüklüğündeki TOKİ arsaları, 390 arsa açık artırmayla satılacak. Konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek.

#3
Foto - TOKİ BAŞVURU SON DAKİKA! Toki’den uygun fiyata arsa satışı

TOKİ ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Elazığ, Şanlıurfa, Denizli, Diyarbakır, Amasya, Batman, Bitlis, Gaziantep, Hatay, Kırşehir, Mardin, Van'da bulunan 390 arsa açık artırmayla satacak.

#4
Foto - TOKİ BAŞVURU SON DAKİKA! Toki’den uygun fiyata arsa satışı

AÇIK ARTIRMALAR 2-3 EKİM'DE YAPILACAK Arsaların açık artırması, 2 ve 3 Ekim tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakyonetim.com.tr" teklif verilebilecek.

#5
Foto - TOKİ BAŞVURU SON DAKİKA! Toki’den uygun fiyata arsa satışı

KOLAY ÖDEME FIRSATI Konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek. Satışa sunulan arsalar arasında Ankara Etimesgut'ta ticaret ve konut alanları, Eskişehir'de akaryakıt istasyon alanı, İstanbul'da konut ve rekreasyon gibi alanlar bulunuyor.

#6
Foto - TOKİ BAŞVURU SON DAKİKA! Toki’den uygun fiyata arsa satışı

6 AYDA BİR ÖDENECEK Öte yandan Tekirdağ Çorlu Kemalettin Mahallesindeki 38 parsel tek lot olarak peşin - 60 ay vade (6 ayda bir ödemeli) ile satışa çıktı.

#7
Foto - TOKİ BAŞVURU SON DAKİKA! Toki’den uygun fiyata arsa satışı

TOKİ İLETİŞİM Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve 0212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

#8
Foto - TOKİ BAŞVURU SON DAKİKA! Toki’den uygun fiyata arsa satışı

#9
Foto - TOKİ BAŞVURU SON DAKİKA! Toki’den uygun fiyata arsa satışı

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