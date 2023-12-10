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Tokat'ta katliam gibi gibi kaza

2023-12-10 02:47:32
Tokat'ta katliam gibi gibi kaza

Tokat-Sivas karayolunda minibüs kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

#1
Foto - Tokat'ta katliam gibi gibi kaza

Edinilen bilgilere göre kaza, Tokat-Sivas karayolu Yatmış köyü mevkiinde çift taraflı olarak meydana geldi.

#2
Foto - Tokat'ta katliam gibi gibi kaza

Sivas istikametinden Tokat istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 AAE 502 plakalı Volkswagen marka minibüs, aynı istikamette seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 TC 344 plakalı kamyona arkadan çarptı.

#3
Foto - Tokat'ta katliam gibi gibi kaza

Çarpışma sonucunda minibüste bulunan 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

#4
Foto - Tokat'ta katliam gibi gibi kaza

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ederken kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

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