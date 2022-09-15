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Hayat-Aktüel
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Tokat'ta feci kaza: Yaralılar var

2022-09-15 20:15:46
Tokat'ta feci kaza: Yaralılar var

Tokat'ta öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7'si öğrenci olmak üzere 10 kişi yaralandı.

#1
Foto - Tokat'ta feci kaza: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat-Turhal karayolu Ulaş köyü kavşağında meydana geldi.

#2
Foto - Tokat'ta feci kaza: Yaralılar var

Tufan H. (41) idaresindeki 60 TR 646 plakalı Dacia Logan marka araç, aynı istikamette seyir halinde olan N.G. (47) 60 AAP 674 plakalı okul servis minibüsüne çarptı.

#3
Foto - Tokat'ta feci kaza: Yaralılar var

Kazada taşımalı eğitim gören 16 öğrencinin olduğu serviste 7'si öğrenci olmak üzere araç sürücüleri ile birlikte 10 kişi yaralandı.

#4
Foto - Tokat'ta feci kaza: Yaralılar var

Yaralılara ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

#5
Foto - Tokat'ta feci kaza: Yaralılar var

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu, hafif ticari araç sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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