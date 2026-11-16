Kurtulmuş’tan COP31 mesajı: Hiçbir ülkenin, uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez

'DÜNYA BİZE EMANET' İklim krizinin çözümü için yalnızca teknolojik tedbirlerin yeterli olmayacağını, öncelikle düşünce ve anlayış değişikliğine ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bu dünya, bu kainat, yeryüzü, gökyüzü, her yer bizim babamızın malı değil, bize emanet bırakılmış olan bir yerdir. Bizim vazifemiz de bu emaneti çok daha güzel, çok daha güçlü bir şekilde sonraki nesillere aktarmaktır" diye konuştu.