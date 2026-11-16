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Kurtulmuş’tan COP31 mesajı: Hiçbir ülkenin, uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez

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Kurtulmuş’tan COP31 mesajı: Hiçbir ülkenin, uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'nın Belek turizm merkezinde düzenlenen 'COP31 Parlamenter Toplantısı'nda, iklim değişikliğiyle mücadelede parlamentoların sorumlulukları ele alındı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yaptığı konuşmada, "Hiçbir ülkenin, başta Paris İklim Anlaşması olmak üzere hiçbir uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez. Dünyaya en çok zarar verenler olmak üzere bütün ülkeler bu çevre felaketinden korunmak için ortak bir çabanın paydaşı olmak zorundalar" dedi.

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Foto - Kurtulmuş’tan COP31 mesajı: Hiçbir ülkenin, uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) iş birliğinde 'COP31 Parlamenter Toplantısı' düzenlendi. Belek'teki toplantıda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, PAB Başkanı Milton Dick ve COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuştu. Toplantıda ayrıca Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ile BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası Program Koordinasyonu Kıdemli Direktörü Daniele Violetti de konuşma yaptı.

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Foto - Kurtulmuş’tan COP31 mesajı: Hiçbir ülkenin, uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez

'VAMPİR KAPİTALİZM' ELEŞTİRİSİ TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iklim değişikliğinin insanlığın karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunlardan biri olduğunu belirterek, çevre felaketlerinin büyük ölçüde insan faaliyetlerinden kaynaklandığını söyledi. Sellerden kuraklığa, orman yangınlarından toprakların çölleşmesine kadar yaşanan felaketlerin yıllardır sürdürülen yanlış politikaların sonucu olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Dünyanın bu hale gelmesinde temel nedenlerden biri, insanın doğaya sahip olma iştahı ve açıkça ifade edelim ki vahşi kapitalizmin, vampir kapitalizmin dünyayı babasının malı gibi zanneden tatmin olmaz anlayışıdır. Kar elde etme hevesleridir" dedi.

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Foto - Kurtulmuş’tan COP31 mesajı: Hiçbir ülkenin, uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez

'DÜNYA BİZE EMANET' İklim krizinin çözümü için yalnızca teknolojik tedbirlerin yeterli olmayacağını, öncelikle düşünce ve anlayış değişikliğine ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bu dünya, bu kainat, yeryüzü, gökyüzü, her yer bizim babamızın malı değil, bize emanet bırakılmış olan bir yerdir. Bizim vazifemiz de bu emaneti çok daha güzel, çok daha güçlü bir şekilde sonraki nesillere aktarmaktır" diye konuştu.

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Foto - Kurtulmuş’tan COP31 mesajı: Hiçbir ülkenin, uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez

İklim değişikliğinin bütün ülkelerin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Kurtulmuş, dünyayı en fazla kirleten ülkelerin mücadelede daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

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Foto - Kurtulmuş’tan COP31 mesajı: Hiçbir ülkenin, uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez

'YÜKÜ ADİL PAYLAŞALIM' İklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerin çoğunlukla yoksul ve gelişmekte olan ülkeler olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, bu ülkelerin iklim finansmanına erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini ifade ederek, "Hiçbir ülkenin, başta Paris İklim Anlaşması olmak üzere hiçbir uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez. Dünyaya en çok zarar verenler olmak üzere bütün ülkeler bu çevre felaketinden korunmak için ortak bir çabanın paydaşı olmak zorundalar" dedi.

#6
Foto - Kurtulmuş’tan COP31 mesajı: Hiçbir ülkenin, uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez

İklim mücadelesinde küresel adaletsizliklerin ve çifte standartların ortadan kaldırılmasının önemine işaret eden Kurtulmuş, gelişmekte olan ülkelerin finansman ve teknolojiye erişim konusunda desteklenmesi gerektiğini belirtti.

#7
Foto - Kurtulmuş’tan COP31 mesajı: Hiçbir ülkenin, uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez

GAZZE VURGUSU Savaşların ve çatışmaların çevre üzerinde büyük tahribata yol açtığını dile getiren Kurtulmuş, Gazze'deki yıkımın yalnızca insan hayatını değil, doğal yaşamı da tehdit ettiğini söyledi. Bombardımanların toprak, su ve ekosistemler üzerindeki etkilerine değinen Kurtulmuş, İsrail'in Filistin topraklarındaki zeytin ağaçlarını sökmesini de eleştirdi. Kurtulmuş, savaşların çevresel sonuçlarının yalnızca çatışmaların yaşandığı bölgelerle sınırlı kalmadığını, bütün insanlığı ilgilendiren bir sorun olduğunu vurguladı.

#8
Foto - Kurtulmuş’tan COP31 mesajı: Hiçbir ülkenin, uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez

MECLİSİN YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede önemli adımlar attığını belirten Kurtulmuş, Paris Anlaşması'nın 2021 yılında onaylanmasını ve 2025 yılında İklim Kanunu'nun kabul edilmesini hatırlattı. TBMM'nin de 'Yeşil Parlamento' anlayışıyla çalışmalar yürüttüğünü anlatan Kurtulmuş, enerji ve su tüketiminde tasarruf sağlandığını, yenilenebilir enerji yatırımlarının hayata geçirildiğini söyledi. Konya'daki güneş enerjisi projesiyle Meclis'in elektrik ihtiyacının karşılanmasının hedeflendiğini belirten Kurtulmuş, Meclis binalarının yeşil dönüşüme uygun hale getirildiğini ve kağıtsız parlamento uygulamalarıyla milyonlarca sayfalık kağıt kullanımının önüne geçildiğini kaydetti.

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Foto - Kurtulmuş’tan COP31 mesajı: Hiçbir ülkenin, uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez

'HEMEN HAREKETE GEÇMELİYİZ' İklim değişikliğiyle mücadelede zaman kaybedilmemesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Eğer böylesine büyük tahribatlarla karşılaşmak istemiyorsak hemen şimdi, bugünden itibaren başlayarak sadece sözü değil, insanlığın işine yarayacak şekilde aksiyonu gerçekleştirmek durumundayız. Yoksa yarın gerçekten vakit çok geç olacak" diye konuştu.

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