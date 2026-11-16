Kurtulmuş’tan COP31 mesajı: Hiçbir ülkenin, uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'nın Belek turizm merkezinde düzenlenen 'COP31 Parlamenter Toplantısı'nda, iklim değişikliğiyle mücadelede parlamentoların sorumlulukları ele alındı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yaptığı konuşmada, "Hiçbir ülkenin, başta Paris İklim Anlaşması olmak üzere hiçbir uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez. Dünyaya en çok zarar verenler olmak üzere bütün ülkeler bu çevre felaketinden korunmak için ortak bir çabanın paydaşı olmak zorundalar" dedi.