Sabiha Gökçen’de kış alarmı!: 125 personel, 97 araçla 7/24 nöbette

İnci, kış sezonu çalışmalarının her yıl eylül ayında başladığını dile getirerek, bu kapsamda ekip tarafından araç ve ekipmanların bakımlarının yapıldığı, buz önleyici olarak adlandırdıkları "deicing" maddesinin stokunun tamamlandığını, uzman eğitmen operatörlerince araç ve ekipmanlara ilişkin tüm bilgilerin ekiplere verildiğini kaydetti. Geçen kış sezonlarından elde edilen operasyonel tecrübeler sayesinde kendi taktik yaklaşımlarını geliştirdiklerine dikkati çeken İnci, ardından periyodik olarak düzenledikleri kar ve buzla mücadele tatbikatlarıyla ekibi sürekli her türlü kış şartına göre hazır beklettiklerini vurguladı. İnci, HEAŞ Acil Durum Operasyon Merkezi'nde icra edilen tatbikat toplantılarının ardından sahadaki ekiplerin harekete geçtiğinin altını çizerek, şöyle devam etti: "Kar ve buzla mücadelenin akış planının her birim tarafından bilinmesi oldukça önem arz ediyor çünkü herkesin kendi görev bölgesini bilmesi, o bölgede profesyonelleşmesi ve ciddi bir koordinasyon oluşturması için herkesin bu planı net bir şekilde bilmesi gerekir. Yalnızca küreme operatörleri değil, arka planda destek operatörleri ve bu filoyu koordine eden özellikle uzman personellerimizin de yine bu tatbikatta yerleri oldukça önemli. Burada müdahale senaryosunu anlattıktan sonra sahaya inip tüm araçlarımızı çalıştırarak kar yağıyormuş gibi tüm kaplamalı sahamızı küreyerek bir tatbikat gerçekleştiriyoruz. Tatbikatlar sonucunda da gördüğümüz aksaklıklara göre planlarımızı revize ediyoruz." Gece yapılan tatbikatın ortalama 2 ila 3 saat sürdüğünü, 3 farklı plan ile sahada olduklarını belirten İnci, kış şartlarına ve yağışın yoğun olmasına göre operasyonlarının şekillendiğini kaydetti.