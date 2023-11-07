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Yaşam
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Tohma Kanyonu’nda güz renkleri

2023-11-07 12:20:44
Tohma Kanyonu’nda güz renkleri

Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu'nda sonbahar renkleri hakim oldu.

#1
Foto - Tohma Kanyonu’nda güz renkleri

Tarihi ve doğal güzellikleriyle yılın dört mevsimi saklı bir cenneti andıran kanyon, ziyaretçilerini, dev kayalıkları, kendine has bitki örtüsü ve el değmemiş doğal yapısıyla karşılıyor.

#2
Foto - Tohma Kanyonu’nda güz renkleri

Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıkların arasından akan suyu taşıyan Tohma Kanyonu, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarınca mola noktası olarak görülüyor.

#3
Foto - Tohma Kanyonu’nda güz renkleri

Kanyonun ortasından asırlardır akan Tohma Çayı ve etrafındaki Selvi, Çınar, Söğüt ve İncir ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşü, kış mevsimi öncesi eşsiz sonbahar manzarasıyla doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbediyor.

#4
Foto - Tohma Kanyonu’nda güz renkleri

Somuncu Baba Külliyesi'ne yürüyüş mesafesindeki kanyon, ahşap köprüleri, mini doğal şelaleleri, su çarkları, yürüyüş alanları ve Tohma kıyısındaki çay bahçeleriyle ziyaretçilerine dingin bir ortamda dinlenme imkanı sunuyor.

#5
Foto - Tohma Kanyonu’nda güz renkleri

#6
Foto - Tohma Kanyonu’nda güz renkleri

#7
Foto - Tohma Kanyonu’nda güz renkleri

#8
Foto - Tohma Kanyonu’nda güz renkleri

#9
Foto - Tohma Kanyonu’nda güz renkleri

#10
Foto - Tohma Kanyonu’nda güz renkleri

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