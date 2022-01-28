  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv
12
TOGG'un kardeşi GÜNSEL'den müthiş atak

2022-01-28 11:49:43
TOGG'un kardeşi GÜNSEL'den müthiş atak

Türkiye'nin otomobili TOGG'un kardeşi olarak nitelendirilen KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL müthiş bir hamlede bulundu.

#1
Foto - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yerli otomobili GÜNSEL, seri üretim için gün sayarken ekibini büyütmeye devam ediyor. İlk modeli B9'u 2016'da 10 kişilik bir ekiple geliştirmeye başlayan GÜNSEL'de, bugün 300 kişilik mühendis, tasarımcı ve üretim personeli çalışıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yerli otomobili GÜNSEL, seri üretim için gün sayarken ekibini büyütmeye devam ediyor. İlk modeli B9'u 2016'da 10 kişilik bir ekiple geliştirmeye başlayan GÜNSEL'de, bugün 300 kişilik mühendis, tasarımcı ve üretim personeli çalışıyor.

#2
Foto - Bütün çalışmalarını yıl sonunda seri üretime geçme hedefiyle sürdüren KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL; üretim, tasarım, proje koordinasyonu, elektronik ve yazılım, satın alma ile pazarlama ve satış birimlerinde istihdam etmek üzere işe alımlara devam ediyor.

Bütün çalışmalarını yıl sonunda seri üretime geçme hedefiyle sürdüren KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL; üretim, tasarım, proje koordinasyonu, elektronik ve yazılım, satın alma ile pazarlama ve satış birimlerinde istihdam etmek üzere işe alımlara devam ediyor.

#3
Foto - GÜNSEL, internet sitesinin kariyer bölümünden 100'e yakın açık pozisyon için başvuru alıyor. Başvuruya açık ilanlar arasında depo sorumlusundan yazılım mühendisine, kaynak ustasından kablaj işçisine, batarya sistem mühendisinden, CNC operatörüne kadar pek çok pozisyon bulunuyor.

GÜNSEL, internet sitesinin kariyer bölümünden 100'e yakın açık pozisyon için başvuru alıyor. Başvuruya açık ilanlar arasında depo sorumlusundan yazılım mühendisine, kaynak ustasından kablaj işçisine, batarya sistem mühendisinden, CNC operatörüne kadar pek çok pozisyon bulunuyor.

#4
Foto - AR-GE merkezi ve üretim tesislerinin ilk faz yatırımını 2019'da tamamlayan GÜNSEL'in üretim tesislerinin ikinci faz inşaatı Lefkoşa'da tamamlandı. Makina kurulum süreci devam eden ikinci faz üretim tesisi, 2022'nin ilk çeyreğinde faaliyete alınacak.

AR-GE merkezi ve üretim tesislerinin ilk faz yatırımını 2019'da tamamlayan GÜNSEL'in üretim tesislerinin ikinci faz inşaatı Lefkoşa'da tamamlandı. Makina kurulum süreci devam eden ikinci faz üretim tesisi, 2022'nin ilk çeyreğinde faaliyete alınacak.

#5
Foto - Böylece seri üretim hedefine de bir adım daha yaklaşılmış olacak. 2022'nin sonunda seri üretime başlayarak 2027'de 40 bin adetlik yıllık üretim kapasitesine ulaşmayı hedefleyen GÜNSEL'de seri üretimle birlikte çalışan sayısının da bine ulaşacağı öngörülüyor.

Böylece seri üretim hedefine de bir adım daha yaklaşılmış olacak. 2022'nin sonunda seri üretime başlayarak 2027'de 40 bin adetlik yıllık üretim kapasitesine ulaşmayı hedefleyen GÜNSEL'de seri üretimle birlikte çalışan sayısının da bine ulaşacağı öngörülüyor.

#6
Foto - GÜNSEL, 100'e yakın açık pozisyon için başvuruları https://www.gunsel.com.tr/kariyer/ adresi üzerinden alıyor.

GÜNSEL, 100'e yakın açık pozisyon için başvuruları https://www.gunsel.com.tr/kariyer/ adresi üzerinden alıyor.

#7
Foto -

"ARAMIZA KATILMAYA DAVET EDİYORUM" - Üretim tesislerinin ikinci faz yatırımını faaliyete alarak, seri üretime bir adım daha yaklaşmak için gün saydıklarını söyleyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Seri üretime yaklaştıkça, ekibimizi de büyütmeye devam ediyoruz" dedi.

#8
Foto - GÜNSEL'in sadece yetişmiş mühendis, tasarımcı ve üretim personeli istihdam etmediğini vurgulayan Prof. Dr. Günsel,

GÜNSEL'in sadece yetişmiş mühendis, tasarımcı ve üretim personeli istihdam etmediğini vurgulayan Prof. Dr. Günsel, "Yakın Doğu Üniversitesi'nin olanak ve birikimlerinden de yararlanarak otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak üzere gençleri yetiştirmeye de devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

#9
Foto - Prof. Dr. İrfan Suat Günsel bugün 300'e ulaşan ekibin, seri üretimle birlikte bine ulaşacağını belirtti.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel bugün 300'e ulaşan ekibin, seri üretimle birlikte bine ulaşacağını belirtti.

#10
Foto - GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, açıklamasını şu sözlerle tamamladı.

GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, açıklamasını şu sözlerle tamamladı.

#11
Foto -

"Geleceği şekillendirecek bu özel projede bizimle aynı yolda yürüyecek yetenekleri aramıza katılmaya davet ediyorum"

LGBT propagandası içeren formayı giymeyi reddetti
Dünya

LGBT propagandası içeren formayı giymeyi reddetti

Avustralya’da Müslüman bir oyuncu, takımının LGBT propagandası içeren formasını dinî gerekçelerle giymeyi reddederek dünyanın gündemine otur..
Boris Johnson'ın o küstah sözü sonrası Müslümanlara...
Dünya

Boris Johnson'ın o küstah sözü sonrası Müslümanlara...

İngiltere Müslüman Konseyi, 2018 yılında, şu an İngiltere Başbakanı olan dönemin Dışişleri Bakanı Boris Johnson tarafından peçe takan kadınl..
Ekrem İmamoğlu çocukken de 'pişkin'miş!
Siyaset

Ekrem İmamoğlu çocukken de 'pişkin'miş!

Karla mücadelede İstanbulluyu yalnız bırakarak bir balıkçı lokantasında sefa süren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "pişkinliğini" itir..
Kılıçdaroğlu yine faka bastı! Bakan'dan iddialara cevap: Belge kasıtlı verilmiş!
Gündem

Kılıçdaroğlu yine faka bastı! Bakan'dan iddialara cevap: Belge kasıtlı verilmiş!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda 6 m..
Gündem

"Gündeminde İstanbul olmayan" İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi!

Yönetmekle mükellef olduğu şehir kar esaretindeyken rakı - balık keyfi yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aymazlığına tepki yağdı...
Bir alçaklık daha! Fransa’da Müslümanlara karşı skandal adım
Dünya

Bir alçaklık daha! Fransa’da Müslümanlara karşı skandal adım

İslam düşmanlığının her geçen gün arttığı Fransa’da Müslümanları sindirmek için yeni bir adım atıldı. Camilere birer birer kilit vurulan ülk..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay