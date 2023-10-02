Togg’un en büyük rakibi rakamları açıkladı

rkadan itişli modelin fiyatı vergiler hariç 1.267.510 TL, çift motorlu ve dört çeker olan Model Y Long Range 1.325.790 TL, Model Y Performance fiyatı ise 1.456.920 TL. Tesla, resmi web sitesinde yer alan fiyatlarda ÖTV ve KDV’yi hariç tutuyor, dolayısıyla biz de fiyatları öyle verelim dedik.