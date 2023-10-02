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Otomotiv
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Togg’un en büyük rakibi rakamları açıkladı

2023-10-02 19:08:35
Togg’un en büyük rakibi rakamları açıkladı

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye'de kaç adet araç dağıttığını açıkladı.

#1
Foto - Togg’un en büyük rakibi rakamları açıkladı

Tesla, Türkiye pazarına girmesinden bu yana yavaş bir ivmeyle de olsa yükseliyor.

#2
Foto - Togg’un en büyük rakibi rakamları açıkladı

Elektrikli araç piyasasının liderlerinden olan şirket, yayınladığı verilerde Türkiye’de Haziran ayı ile Ağustos ayı arasında ne kadar araç teslimatı yapıldığını açıkladı.

#3
Foto - Togg’un en büyük rakibi rakamları açıkladı

Normalde otomobil teslimat verileri, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODMD) tarafından paylaşılır ancak Tesla buranın üyesi olmadığı için bilgiler paylaşılmıyordu. Aslına bakarsanız şirket hâlâ bu derneğin üyesi değil.

#4
Foto - Togg’un en büyük rakibi rakamları açıkladı

Ancak buna rağmen şirket, yine de Tesla’nın ülkemizde kaç adet Model Y dağıttığını açıkladı.

#5
Foto - Togg’un en büyük rakibi rakamları açıkladı

Geriye dönük olan bu verilerde şirketin geride bıraktığımız Haziran ve Ağustos ayları arasında 5 bin 500 araç teslim ettiği bilgisi karşımıza çıkıyor.

#6
Foto - Togg’un en büyük rakibi rakamları açıkladı

Şirketin uzmanlarının tahminlerine göre geride bıraktığımız Eylül ayında bu sayının 9 bin adedi geçmesi bekleniyor.

#7
Foto - Togg’un en büyük rakibi rakamları açıkladı

Tesla’nın Türkiye’de satışa sunduğu Model Y’nin üç versiyonu bulunuyor.

#8
Foto - Togg’un en büyük rakibi rakamları açıkladı

rkadan itişli modelin fiyatı vergiler hariç 1.267.510 TL, çift motorlu ve dört çeker olan Model Y Long Range 1.325.790 TL, Model Y Performance fiyatı ise 1.456.920 TL. Tesla, resmi web sitesinde yer alan fiyatlarda ÖTV ve KDV’yi hariç tutuyor, dolayısıyla biz de fiyatları öyle verelim dedik.

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