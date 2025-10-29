  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Otomotiv
10
Yeniakit Publisher
TOGG'un banttan inişinin 3. yılı! Sıra şimdi Avrupa’yı sallamakta!

AA Giriş Tarihi:
TOGG'un banttan inişinin 3. yılı! Sıra şimdi Avrupa’yı sallamakta!

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili Togg, 9 Ekim 2022 tarihinde ilk kez banttan inişinin 3. yılını kutlarken, Avrupa'da satışlarına başladı.

#1
Foto - TOGG'un banttan inişinin 3. yılı! Sıra şimdi Avrupa’yı sallamakta!

Türkiye'yi, elektrifikasyon, mobilite ve otonomi teknolojileri ile şekillenen alanda küresel bir teknoloji ve üretim üssü haline getirecek en önemli adım olan Togg, etrafında şekillenen yeni e-mobilite endüstrisine de öncülük ediyor. AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla bir araya gelen "Babayiğit"ler Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (Togg) kurdu.

#2
Foto - TOGG'un banttan inişinin 3. yılı! Sıra şimdi Avrupa’yı sallamakta!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Anadolu Grubu, BMC, Zorlu Holding ve Turkcell'in ortak girişimiyle yerli otomobil için ilk imzalar 2017 yılında atıldı. Değişen çağda, elektrifikasyon ve otonomi teknolojilerinde elde edilecek yetkinlikler ile küresel düzeyde rekabetçi konuma gelinmesi hedefiyle, yerli otomobil projesi hayata geçirilmiş oldu. Yerli otomobilin somutlaşması sonrasında Türkiye'nin global çaptaki teknoloji ve sanayi firmalarında görev yapan "beyinler" göreve çağrıldı. Togg'un üst yöneticiliğine Mehmet Gürcan Karakaş atandı.

#3
Foto - TOGG'un banttan inişinin 3. yılı! Sıra şimdi Avrupa’yı sallamakta!

Togg ilk kez sahnede Tüm bu girişimlerin sonucunda Türkiye'nin ilk elektrikli yerli otomobili, 27 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de düzenlenen programla tanıtıldı. Yerli otomobilin tanıtılmasının ardından seri üretime geçişin önemli ayağı olan fabrika kurulumu için çalışmalar hızlandırıldı. Togg'un sadece hayallerde kalmaması, seri üretime geçerek mümkün olacaktı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2020'de temeli atılan fabrikanın inşası hızla devam etti. Togg Teknoloji Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim 2022’de Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açılırken, açılışta Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV'un seri üretim bandından inişi kutlandı.

#4
Foto - TOGG'un banttan inişinin 3. yılı! Sıra şimdi Avrupa’yı sallamakta!

Togg, küresel alanda da boy gösterdi ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) tanıtılan yerli otomobil, ilk kez uluslararası bir fuarda boy göstermiş oldu. Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, lansmanda aracı tanıttı.

#5
Foto - TOGG'un banttan inişinin 3. yılı! Sıra şimdi Avrupa’yı sallamakta!

Seri üretim başladı Togg, 14 Mart 2023'te modellerinin fiyatlarını açıkladı ve 29 Mart 2023'te ön sipariş sahipleri çekilişle belirlendi. 177 binin üzerinde talep alan Togg, 2023 için planlanan toplam üretim hedefini 20 binden 28 bin adede yükseltti. Tip onayı ardından seri üretim 2023'ün mart-nisan aylarında başladı. Seri üretime geçtiği dönemden 2025 yılı eylül ayına kadar toplam 73 bin 001 Togg kullanıcılarla buluştu. AA muhabirlerinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 2024 yılı ve 2025 ocak-eylül dönemleri itibarıyla satılan yaklaşık her 5 elektrikli otomobilden biri Togg oldu.

#6
Foto - TOGG'un banttan inişinin 3. yılı! Sıra şimdi Avrupa’yı sallamakta!

81 ilde şarj ağı kuruldu Togg, mobilite alanında öncü rolüyle elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasında en büyük kriter olan şarj ağını da oluşturmaya devam ediyor. Togg'un yüzde 100 iştirak firması Trugo, Türkiye genelinde yüksek hızlı şarj cihazlarından oluşan şarj istasyonları kurma hedefiyle yola çıktı. Şu anda 81 ilin tamamında işbirlikleriyle 2 bin 200'ün üzerinde istasyon ve 4 bin 500'ün üzerinde soketle tüm elektrikli araçlara hizmet veriyor.

#7
Foto - TOGG'un banttan inişinin 3. yılı! Sıra şimdi Avrupa’yı sallamakta!

"Türkiye'de Yılın Otomobili" oldu Yerli otomobil haziran ayında "Türkiye'nin Otomobil Oscarı" olarak adlandırılan "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının kazananı oldu. Togg, yarışmada 63 otomotiv gazetecisinden toplamda 2 bin 630 puan aldı. Mayıs ayında ise Türk Hava Yolları (THY) ile yapılan işbirliğiyle Togg, dünyada kullanıcılarına kara yolunda mil kazandıran ilk şirket oldu. Bu kapsamda T10X ile kara yolundan yapılan yolculuklarda da mil kazanma dönemi başladı.

#8
Foto - TOGG'un banttan inişinin 3. yılı! Sıra şimdi Avrupa’yı sallamakta!

Togg T10F hem Türkiye hem Almanya'da satışa sunuldu Togg'un Münih'te düzenlenen IAA Mobility 2025'te dünya kamuoyuna tanıttığı 2'nci modeli T10F, 15 Eylül'de Türkiye'de, 29 Eylül'de ise Almanya'da satışa sunuldu. Yeni model ile beraber T10X modeli de Almanya'da kullanıcılarla buluştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldığı bir programda Almanya'ya ilk partide 100 adet Togg ihraç edildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 1000'e yaklaşacağını açıkladı. T10F, Türkiye'de satışa sunulmasının ardından kısa sürede elektrikli araç pazarında öne çıktı. Araç, eylülde 1194'lük satışla Türkiye'de en çok satılan ikinci elektrikli otomobil olurken, markanın ilk modeli T10X ise 1061 adetle üçüncü sıraya yerleşti.

#9
Foto - TOGG'un banttan inişinin 3. yılı! Sıra şimdi Avrupa’yı sallamakta!

T10X ve T10F, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız aldı. T10F, hızlı şarj ile 28 dakikada yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Tasarımı, ileri teknolojisi ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla öne çıkan T10F, Gemlik, Oltu ve Kula renklerinin yanı sıra Urla ve Mardin renk seçeneklerine de sahip. Urla, Ege'nin dinginliğini ve rafine zevklerini yansıtırken Mardin'in mavi badem şekeri yeni renge ilham oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran işletme: Fiyatlar normal!
Gündem

4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran işletme: Fiyatlar normal!

Fenerbahçe’nin Stuttgart ile oynadığı maçı izlemek için İstanbul'a gelen 4 turist Galata Köprüsü altındaki bir restoranda yemek yedi. Ödedik..
Muhalif Bahar Feyzan’dan CHP’lileri çıldırtacak çıkış! "Erdoğan yapmış yalan mı söyleyeyim"
Gündem

Muhalif Bahar Feyzan’dan CHP’lileri çıldırtacak çıkış! “Erdoğan yapmış yalan mı söyleyeyim”

Muhalif gazeteci Bahar Feyzan’dan deprem bölgesindeki imar ve ihya çalışmalarına ilişkin CHP’lileri çıldırtacak açıklamalar geldi. ..
Karadağ Cumhurbaşkanı'ndan hükümete Türklere vize tepkisi: Türkiye ile ilişkilerimizi ve Karadağlıları tehlikeye attınız!
Gündem

Karadağ Cumhurbaşkanı'ndan hükümete Türklere vize tepkisi: Türkiye ile ilişkilerimizi ve Karadağlıları tehlikeye attınız!

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç, hükümetin Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getirmesini eleştirdi. Bu adımın Türkiye'de yaşayan, t..
Terör devleti İsrail Gazze'ye saldırı başlattı
Dünya

Terör devleti İsrail Gazze'ye saldırı başlattı

Ateşkesi sürekli ihlal eden terör devleti İsrail, Gazze Şeridi’ne hava saldırısı başlattı.
AK Parti'de önemli gelişme: İstanbul'da üç ilçe başkanı görevden alındı
Gündem

AK Parti'de önemli gelişme: İstanbul'da üç ilçe başkanı görevden alındı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önemli bir karara imza atarak Bağcılar İlçe Başkanı Muhammed Yavuz Gültepe, Büyükçekmece İlçe Başkanı Mahmut..
Taşgetiren farkında değil, Menderes’i astıranlar hâlâ "muktedir"
Gündem

Taşgetiren farkında değil, Menderes’i astıranlar hâlâ “muktedir”

Ahmet Taşgetiren’in Ekrem İmamoğlu savunusuna sert tepki yükseliyor. Bir yanda çürük domatesleri seçip evine götürmeye çalışan başörtülü ann..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23