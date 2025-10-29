TOGG'un banttan inişinin 3. yılı! Sıra şimdi Avrupa’yı sallamakta!

"Türkiye'de Yılın Otomobili" oldu Yerli otomobil haziran ayında "Türkiye'nin Otomobil Oscarı" olarak adlandırılan "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının kazananı oldu. Togg, yarışmada 63 otomotiv gazetecisinden toplamda 2 bin 630 puan aldı. Mayıs ayında ise Türk Hava Yolları (THY) ile yapılan işbirliğiyle Togg, dünyada kullanıcılarına kara yolunda mil kazandıran ilk şirket oldu. Bu kapsamda T10X ile kara yolundan yapılan yolculuklarda da mil kazanma dönemi başladı.