TOGG'un banttan inişinin 3. yılı! Sıra şimdi Avrupa’yı sallamakta!

Togg T10F hem Türkiye hem Almanya'da satışa sunuldu Togg'un Münih'te düzenlenen IAA Mobility 2025'te dünya kamuoyuna tanıttığı 2'nci modeli T10F, 15 Eylül'de Türkiye'de, 29 Eylül'de ise Almanya'da satışa sunuldu. Yeni model ile beraber T10X modeli de Almanya'da kullanıcılarla buluştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldığı bir programda Almanya'ya ilk partide 100 adet Togg ihraç edildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 1000'e yaklaşacağını açıkladı. T10F, Türkiye'de satışa sunulmasının ardından kısa sürede elektrikli araç pazarında öne çıktı. Araç, eylülde 1194'lük satışla Türkiye'de en çok satılan ikinci elektrikli otomobil olurken, markanın ilk modeli T10X ise 1061 adetle üçüncü sıraya yerleşti.