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Togg'dan dikkat çeken adım! Yeni model geliyor! Güncelleme de yolda...

2023-09-23 13:11:51
Togg'dan dikkat çeken adım! Yeni model geliyor! Güncelleme de yolda...

Türkiye'nin son yıllarda yaptığı dev hamlelerin başında gelen yerli otomobil Togg'a olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu ilgi karşısında Togg'un Bursa Gemlik Fabrikası'ndan dikkat çeken bir adım atıldı. Togg Otomobil Fabrikası vitesi yükselterek 2 vardiya düzeninde üretim yapmaya başladı. Yıl sonuna kadar 26 bin 565 aracın sahiplerine teslimatı hedeflenirken, merakla beklenen sedan modelinin de 2024 yılında tanıtımının yapılması öngörülüyor.

#1
Foto - Togg'dan dikkat çeken adım! Yeni model geliyor! Güncelleme de yolda...

Togg, 29 Ekim 2022'de görkemli bir törenle banttan indi. Kısa sürede büyük beğeni toplayan Togg'a olan yoğun ilgi satış rakamlarına da yansıdı. 3 bin 400 adet araç tüketiciyle buluştu. Yıl sonuna kadar 26 bin 565 adet aracın sahiplerine teslimatı hedefleniyor.

#2
Foto - Togg'dan dikkat çeken adım! Yeni model geliyor! Güncelleme de yolda...

TOGG FABRİKASI YENİ MODELE HAZIRLANIYOR Nisan ayının sonunda teslimatına başlanan Togg'da üretim hızlandı. Togg Teknoloji Kampüsü'nde ikili vardiya sistemine geçildi. Banttan inen araç sayısı arttı. Bir yandan üretim sürerken, diğer yandan araçlar sahiplerine teslim ediliyor. Mayıs, haziran ve temmuz aylarında toplam bin 435 araç sahiplerini buldu.

#3
Foto - Togg'dan dikkat çeken adım! Yeni model geliyor! Güncelleme de yolda...

AĞUSTOS AYINDA REKOR TAZELEDİ T10X, Ağustos ayındaki teslimatta rekor tazeledi. Ağustos ayında bin 965 araç, sahiplerine teslim edildi. Böylece Togg, elektrikli araç segmentinin lokomotifi olmayı başardı. Bugüne kadar tüketiciyle buluşan T10X sayısı 3 bin 400'e ulaştı. Eylül'de bu sayının da aşılması planlanıyor.

#4
Foto - Togg'dan dikkat çeken adım! Yeni model geliyor! Güncelleme de yolda...

3 bin 250'yi aşkın personel üretim için var gücüyle çalışıyor. Ayrıca üretim hatlarında 250 robot işletiliyor. Günlük 160 olan araç üretim sayısının, Ekim ayı itibarıyla 280 olarak güncellenmesi hedefleniyor. TOGG FABRİKASI YILLIK ÜRETİMİ 175 BİN ARAÇ Togg Teknoloji Kampüsü'nün kapasitesi yılda 175 bin araç olarak belirlendi. Yıl sonuna kadar toplam 26 bin 565 adet T10X'in daha teslim edilmesi planlanıyor. Merakla beklenen sedan modelin de 2024 yılında tanıtımının yapılması öngörülüyor. 2032 sonuna kadar ise hedef; 1 milyon aracın üretilmesi.

#5
Foto - Togg'dan dikkat çeken adım! Yeni model geliyor! Güncelleme de yolda...

YAZILIM GÜNCELLEMESİ GELİYOR Öte yandan Türkiye'nin otomobili Togg'un işletim sistemi 2 aya kadar güncellenecek. Yenilenen işletim sistemi ile birlikte Togg sürücüleri YouTube uygulamasını araç park halindeyken kullanabilecek. Farklı navigasyon uygulamaları da akıllı cihazda kullanılabilecek.

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