Togg'dan dikkat çeken adım! Yeni model geliyor! Güncelleme de yolda...

3 bin 250'yi aşkın personel üretim için var gücüyle çalışıyor. Ayrıca üretim hatlarında 250 robot işletiliyor. Günlük 160 olan araç üretim sayısının, Ekim ayı itibarıyla 280 olarak güncellenmesi hedefleniyor. TOGG FABRİKASI YILLIK ÜRETİMİ 175 BİN ARAÇ Togg Teknoloji Kampüsü'nün kapasitesi yılda 175 bin araç olarak belirlendi. Yıl sonuna kadar toplam 26 bin 565 adet T10X'in daha teslim edilmesi planlanıyor. Merakla beklenen sedan modelin de 2024 yılında tanıtımının yapılması öngörülüyor. 2032 sonuna kadar ise hedef; 1 milyon aracın üretilmesi.