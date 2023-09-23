2023-09-23 13:11:51 Togg'dan dikkat çeken adım! Yeni model geliyor! Güncelleme de yolda...
Türkiye'nin son yıllarda yaptığı dev hamlelerin başında gelen yerli otomobil Togg'a olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu ilgi karşısında Togg'un Bursa Gemlik Fabrikası'ndan dikkat çeken bir adım atıldı. Togg Otomobil Fabrikası vitesi yükselterek 2 vardiya düzeninde üretim yapmaya başladı. Yıl sonuna kadar 26 bin 565 aracın sahiplerine teslimatı hedeflenirken, merakla beklenen sedan modelinin de 2024 yılında tanıtımının yapılması öngörülüyor.