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Togg'da hedef, yıl sonuna kadar 28 bin adet!

2023-08-26 07:01:53
Togg'da hedef, yıl sonuna kadar 28 bin adet!

Bugüne kadar 2 bin adet araç teslim eden Togg, yıl sonu için koyduğu 28 bin adetlik hedefi tutturacak. Togg CEO’su Gürcan Karakaş “Eylül ayında tam kapasite çalışarak bir günde 170 araba çıkaracağız. Çift vardiyaya geçiyoruz” dedi.

#1
Foto - Togg'da hedef, yıl sonuna kadar 28 bin adet!

Türkiye’nin yerli otomobili Togg’da üretim hızlandı. İlk teslimatın yapıldığı Nisan 2022’den bu yana yapılan 2 bin otomobil teslimatı, yıl sonuna kadar 28 bini bulacak. Togg CEO’su Gürcan Karakaş konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar markanın yıpratılması için altı dolu olmayan iddialar ortaya atıldığını ifade eden Karakaş “Bu tür söylemleri dikkate bile almıyoruz. Biz koyduğumuz hedeflere doğru hızla ilerliyoruz. Üretim tarafında bir günde 100 araç çıkarabilecek kapasiteye ulaştık. Eylül ayında ise tam kapasite çalışarak bir günde 170 araba çıkaracağız. Çift vardiyaya geçiyoruz. Yılsonu 28 bin teslimat hedefimiz tutacak. Önümüzdeki yıl bu sayı 2,5 katına çıkacak” dedi.

#2
Foto - Togg'da hedef, yıl sonuna kadar 28 bin adet!

TESLİMATTA AYRIMCILIK YOK Teslimatların geciktiği ile ilgili iddialara cevap veren Gürcan Karakaş “Teslimatlarda kesinlikle çekişle belirlenen teslimat sıra numaralarına riayet ediliyor. Ama şöyle bir durum olabiliyor. Mesela bir kullanıcı V2 uzun menzil ve bütün opsiyonların olduğu bir içerikle sipariş geçip, Pamukkale rengini seçebiliyor. Bu kullanıcının çekiliş sırası aynı özelliklerdeki diğer renklerde sipariş edilen T10X’lerin çok önünde olsa bile teslimatı Pamukkale renginin üretimine başlamasından sonra gerçekleşiyor. Bunun dışında bire bir aynı konfigürasyon ve renk olanlar arasında da kalite kontrolleri için kenara alınmalardan ya da kullanıcıların ödeme süreçlerinden kaynaklanan birkaç günlük (en fazla 4 gün) teslim sırası farklılıkları olabiliyor. Ancak aynı konfigürasyon ve renkteki siparişler için sıraya muhakkak riayet ediliyor ve kimse diğerinin önüne geçemiyor, zaten sistem buna izin vermiyor. Kullanıcının teslim alacağı lokasyona bağlı olarak sevkiyat planlaması ve yol süresi de küçük zaman farklarına sebep olabiliyor” diye konuştu.

#3
Foto - Togg'da hedef, yıl sonuna kadar 28 bin adet!

650 ŞARJ İSTASYONU OLACAK Togg’un yüzde yüz sahibi olduğu şarj istasyonları Trugo 81 ilde tamamında 180 kW’nin üzerindeki 272 yüksek hızlı şarj cihazı ile kullanıcılara kesintisiz ve konforlu bir şarj deneyimi hizmeti sunuyor. Yılsonunda ise toplam şarj ünite sayısı 650’ye yükselecek. Trugo’nun şarj cihazlarıyla bir bataryanın doluluk oranı 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80’e ulaşıyor. Yüksek hızlı cihazlarda sertifikalı yüzde 100 yenilenebilir kaynaklarından elde edilmiş enerji kullanılıyor.

#4
Foto - Togg'da hedef, yıl sonuna kadar 28 bin adet!

HÜCRE ÜRETİMİNE BAŞLANACAK Togg’un Farasis Energy ortaklığında kurduğu Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri, hâlihazırda Togg Teknoloji Kampüsündeki Batarya Teknoloji Merkezi binasında Togg akıllı cihazları için batarya modül ve paketlerinin üretimini yapıyor. Siro, 2024 yılı sonunda üretimine Togg Teknoloji Kampüsü’nün yanındaki yeni tesisinde devam edecek. Siro, 2026 yılı itibarıyla hücre de dâhil olmak üzere entegre bir enerji depolama üreticisi hâline gelecek. Böylece Türkiye, az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olacak. Togg CEO’su Karakaş hücre üretiminin kritik olduğunu belirterek “2026 yılında hücre üretimine de başlayacağız” dedi. 2025’İN İLK ÇEYREĞİNDE AVRUPA YOLLARINDA Togg’un diğer modelleri 2025 yılında piyasada olacak. Gürcan Karakaş, konuyla ilgili “Hedeflerimiz doğrultusunda 2030 yılına kadar 5 farklı model planladık. İlk akıllı cihazımız C SUV ile 2023 yılının ilk çeyreğinde kullanıcılarımızla buluşacağız. 2025 yılının ilk yarısında C-Sedan, 2026 yılında ise C-X Coupé yollara çıkmaya hazır olacak. B-SUV ve MPV modellerimiz için de çalışmalarımızı heyecanla sürdürüyoruz” dedi. Öte yandan 2025 yılının ilk çeyreğinde otomobiller Avrupa’ya ihraç edilecek.

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