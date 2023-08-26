Togg'da hedef, yıl sonuna kadar 28 bin adet!

HÜCRE ÜRETİMİNE BAŞLANACAK Togg’un Farasis Energy ortaklığında kurduğu Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri, hâlihazırda Togg Teknoloji Kampüsündeki Batarya Teknoloji Merkezi binasında Togg akıllı cihazları için batarya modül ve paketlerinin üretimini yapıyor. Siro, 2024 yılı sonunda üretimine Togg Teknoloji Kampüsü’nün yanındaki yeni tesisinde devam edecek. Siro, 2026 yılı itibarıyla hücre de dâhil olmak üzere entegre bir enerji depolama üreticisi hâline gelecek. Böylece Türkiye, az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olacak. Togg CEO’su Karakaş hücre üretiminin kritik olduğunu belirterek “2026 yılında hücre üretimine de başlayacağız” dedi. 2025’İN İLK ÇEYREĞİNDE AVRUPA YOLLARINDA Togg’un diğer modelleri 2025 yılında piyasada olacak. Gürcan Karakaş, konuyla ilgili “Hedeflerimiz doğrultusunda 2030 yılına kadar 5 farklı model planladık. İlk akıllı cihazımız C SUV ile 2023 yılının ilk çeyreğinde kullanıcılarımızla buluşacağız. 2025 yılının ilk yarısında C-Sedan, 2026 yılında ise C-X Coupé yollara çıkmaya hazır olacak. B-SUV ve MPV modellerimiz için de çalışmalarımızı heyecanla sürdürüyoruz” dedi. Öte yandan 2025 yılının ilk çeyreğinde otomobiller Avrupa’ya ihraç edilecek.