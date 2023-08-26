Togg'da hedef, yıl sonuna kadar 28 bin adet!

TESLİMATTA AYRIMCILIK YOK Teslimatların geciktiği ile ilgili iddialara cevap veren Gürcan Karakaş “Teslimatlarda kesinlikle çekişle belirlenen teslimat sıra numaralarına riayet ediliyor. Ama şöyle bir durum olabiliyor. Mesela bir kullanıcı V2 uzun menzil ve bütün opsiyonların olduğu bir içerikle sipariş geçip, Pamukkale rengini seçebiliyor. Bu kullanıcının çekiliş sırası aynı özelliklerdeki diğer renklerde sipariş edilen T10X’lerin çok önünde olsa bile teslimatı Pamukkale renginin üretimine başlamasından sonra gerçekleşiyor. Bunun dışında bire bir aynı konfigürasyon ve renk olanlar arasında da kalite kontrolleri için kenara alınmalardan ya da kullanıcıların ödeme süreçlerinden kaynaklanan birkaç günlük (en fazla 4 gün) teslim sırası farklılıkları olabiliyor. Ancak aynı konfigürasyon ve renkteki siparişler için sıraya muhakkak riayet ediliyor ve kimse diğerinin önüne geçemiyor, zaten sistem buna izin vermiyor. Kullanıcının teslim alacağı lokasyona bağlı olarak sevkiyat planlaması ve yol süresi de küçük zaman farklarına sebep olabiliyor” diye konuştu.