2023-12-05 12:15:13 Togg'a nazar değdi!
Kayseri'de Togg'un karıştığı kaza kameralara saniye saniye yansıdı.
A101’den yılın son kampanyası! Beklenen katalog yayınlandı! A101'de hangi ürünler indirimde? 7 Aralık’ta A101'de neler var?
Türkiye’de ilk kez gerçekleştirildi! 15 ülkeden 4 binden fazla ziyaretçi akın etti! Kaçıranlar üzülmesin! 2024’te ikincisi düzenlenecek!
Kayseri'de Togg'un karıştığı kaza kameralara saniye saniye yansıdı.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir otomobille çarpışan Togg’da maddi hasar meydana gelirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çankaya Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 38 NE 544 plakalı Togg marka otomobil ile 38 UK 096 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 2 otomobilde de maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan, Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un karıştığı maddi hasarlı trafik kazası çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23