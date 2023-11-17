2023-11-17 13:39:50 Togg, ile ilgili müthiş haberi az önce tüm Türkiye’ye duyurdular! Şaşkına çeviren gelişme...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli ve tamamen elektrikli otomobili Togg'un 2025 yılında Avrupa yollarında görüleceğini söyledi. Kacır, Brüksel temasları kapsamında gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Ön siparişi verilen 20 bin Togg'un yıl sonuna kadar sahiplerine teslim edileceğini belirten Kacır, "2024 sonu itibarıyla Togg artık Avrupa Birliği'ne (AB) ihraç edilme noktasına gelmiş olacak ve 2025'te Avrupa yollarında her geçen gün artan sayıda Togg göreceğiz." dedi.