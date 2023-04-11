Togg da listede! İşte Türkiye'de satılan en ucuz 10 elektrikli otomobil...

5. Togg T10X - 953 bin TL Merakla beklenen yerli otomobil, 2 farklı motor seçeneği ile satışa çıkacak. 200 beygir gücündeki ilk motor seçeneğine sahip olan araç 7,6 saniye içerisinde; 400 beygir gücüne sahip ikinci motor seçeneği bulunan araç ise 4,8 saniye içerisinde 0’dan 100 km/s hıza ulaşabilecek. 160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. T10X’in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP). Togg T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor.