Togg da listede! İşte Türkiye'de satılan en ucuz 10 elektrikli otomobil...

10. Opel Mokka-e - 1 milyon 014 bin 900 TL Mokke-e'nin elektromotoru, 100 kW (136 HP) güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork kullanıma sunuyor. Elektrikli sistem, son derece canlı ve dinamik sürüş özellikleriyle öne çıkıyor. Sürücü “Normal', 'Eko' ve Spor” olmak üzere üç sürüş modundan birini seçerek o anki gereksinimine ve keyfine uygun sürüş tarzını belirleyebiliyor. Maksimum hız, 50 kWsa kapasiteli batarya ve sürüş menzilini korumak için 150 km/s ile sınırlandırılıyor.