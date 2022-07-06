  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
8

2022-07-06 10:31:22
"Tiyatrocu" doktorun geçmişindeki FETÖ izi

Şanlıurfa'da yaşanan darp olayının perde arkası aydınlandı. Diploma yırtarak gündeme gelen Şeyhmus Baraş'ın geçmişindeki FETÖ izi ortaya çıktı. FETÖ, Türkiye üzerindeki algı operasyonlarına kirli planlarıyla devam diyor. Kurumlar üzerinden eylem başlatarak ya da bölümlerde çalışan FETÖ'cüleri sahaya sürerek plan devreye sokuluyor. Son dönemin oyunlarından biri de 'doktor şiddeti' olmuştu. Şanlıurfa'da meydana gelen olayın kahramanı doktorun şovu tüm sis bulutlarının dağılmasını sağladı. Diplomasını yırtan doktorun kendisi ve kardeşlerinin FETÖ okullarında eğitildiği ortaya çıktı.

#1
Foto - Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Şeyhmus Baraş olayının perde arkası ve FETÖ bağlantısının tespitine ilişkin çarpıcı ayrıntılar şöyle: ŞEYHMUS BARAŞ OLAYLARI NASIL BAŞLADI? Kısa bir süre önce Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Şeyhmus Baraş isimli doktorun hasta yakınları tarafından darp edildiği görüntüler ortaya çıkmış söz konusu olay büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Şeyhmus Baraş olayının perde arkası ve FETÖ bağlantısının tespitine ilişkin çarpıcı ayrıntılar şöyle: ŞEYHMUS BARAŞ OLAYLARI NASIL BAŞLADI? Kısa bir süre önce Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Şeyhmus Baraş isimli doktorun hasta yakınları tarafından darp edildiği görüntüler ortaya çıkmış söz konusu olay büyük tepkiyle karşılanmıştı.

#2
Foto - Olayın ardından 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edilirken saldırıya uğrayan doktor Baraş işinden istifa etmiş, saldırganların mahkeme tarafından serbest bırakıldığını öğrenince de diplomasını yırtmıştı.

Olayın ardından 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edilirken saldırıya uğrayan doktor Baraş işinden istifa etmiş, saldırganların mahkeme tarafından serbest bırakıldığını öğrenince de diplomasını yırtmıştı.

#3
Foto - Olayın ardından 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edilirken saldırıya uğrayan doktor Baraş işinden istifa etmiş, saldırganların mahkeme tarafından serbest bırakıldığını öğrenince de diplomasını yırtmıştı.

Olayın ardından 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edilirken saldırıya uğrayan doktor Baraş işinden istifa etmiş, saldırganların mahkeme tarafından serbest bırakıldığını öğrenince de diplomasını yırtmıştı.

#4
Foto - GÖRÜNTÜLERİ SERVİS ETTİ Daha sonra doktor Şeyhmus Baraş, medya kuruluşlarına haber vererek görüntüleri paylaştı. Kendisi özel sektörde çalışmasına rağmen kamuda çalışan herkesi istifaya davet etti. DOKTORDAN İSTİFA VE DİPLOMA YIRTMA ŞOVU! Küfür edip hasta yakınıyla arbede yaşayan hekim cephesi ise olayı çarpıtarak 'mağdur' algısı oluşturmaya çalıştı.

GÖRÜNTÜLERİ SERVİS ETTİ Daha sonra doktor Şeyhmus Baraş, medya kuruluşlarına haber vererek görüntüleri paylaştı. Kendisi özel sektörde çalışmasına rağmen kamuda çalışan herkesi istifaya davet etti. DOKTORDAN İSTİFA VE DİPLOMA YIRTMA ŞOVU! Küfür edip hasta yakınıyla arbede yaşayan hekim cephesi ise olayı çarpıtarak 'mağdur' algısı oluşturmaya çalıştı. "Bu meslek artık yürütülemez her gün bir şiddet olayı ile karşı karşıyayız. İstifa ediyorum. Diplomamı yırtıyorum." diyerek adliye önünde büyük bir şova imza attı.

#5
Foto - GERÇEKLER TEK TEK GÜNYÜZÜNE ÇIKTI Söz konusu bu olayla ilgili dikkat çeken detaylar da günyüzüne çıkmaya başladı. Hasta yakınlarının ifadesinde, söz konusu hekimin olay yerine sonradan geldiği anlaşıldı. Üstüne üstelik 39 derece ateşle yanan bir çocuğun tedavisi için sadece muayene ücreti değil ilaçlar için de ayrı ücret talep edildiği öğrenildi. Bu durum karşısında devlet hastanesine gitmek isteyen aileye, hekim tarafından yakışıksız bir sözle kapı gösterilince olayın cereyan ettiği ve arbede çıktığı anlaşıldı.

GERÇEKLER TEK TEK GÜNYÜZÜNE ÇIKTI Söz konusu bu olayla ilgili dikkat çeken detaylar da günyüzüne çıkmaya başladı. Hasta yakınlarının ifadesinde, söz konusu hekimin olay yerine sonradan geldiği anlaşıldı. Üstüne üstelik 39 derece ateşle yanan bir çocuğun tedavisi için sadece muayene ücreti değil ilaçlar için de ayrı ücret talep edildiği öğrenildi. Bu durum karşısında devlet hastanesine gitmek isteyen aileye, hekim tarafından yakışıksız bir sözle kapı gösterilince olayın cereyan ettiği ve arbede çıktığı anlaşıldı.

#6
Foto - TİYATROCU HEKİM FETÖ OKULUNDA EĞİTİM GÖRMÜŞ! Öte yandan Şeyhmus Baraş ismi mercek altına alındığında çok çarpıcı detaylar da günyüzüne çıktı. Baraş'ın 2008-2010 yılları arasında Gaziantep'te FETÖ/PDY kontrolü altındaki bir okulda eğitim gördüğü daha sonrasında Kahramanmanaraş Sütçü İmam Üviversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gördüğü 2017 yılında mezun olduğu öğrenildi. AİLE ÇOCUKLARINI FETÖ OKULLARINA GÖNDERMİŞ Söz konusu doktor Şehmus'un kendisi Fetö okullarından mezun. Kardeşlerinden biri Fetö okulundan mezun ve Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyor.

TİYATROCU HEKİM FETÖ OKULUNDA EĞİTİM GÖRMÜŞ! Öte yandan Şeyhmus Baraş ismi mercek altına alındığında çok çarpıcı detaylar da günyüzüne çıktı. Baraş'ın 2008-2010 yılları arasında Gaziantep'te FETÖ/PDY kontrolü altındaki bir okulda eğitim gördüğü daha sonrasında Kahramanmanaraş Sütçü İmam Üviversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gördüğü 2017 yılında mezun olduğu öğrenildi. AİLE ÇOCUKLARINI FETÖ OKULLARINA GÖNDERMİŞ Söz konusu doktor Şehmus'un kendisi Fetö okullarından mezun. Kardeşlerinden biri Fetö okulundan mezun ve Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyor.

#7
Foto - ABLASI FETÖ'DEN 2018'DE GÖZALTINA ALINMIŞ Şeyhmus Baraş'ın ablası olan 1988 doğumlu Zeliha Kurul isimli şahsın FETÖ/PDY kontrolündeki Aktif Eğitim Sendikası'nın 2014'teki üyeleri arasında yer aldığı, 2018 yılında FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alındığı ve hakkında

ABLASI FETÖ'DEN 2018'DE GÖZALTINA ALINMIŞ Şeyhmus Baraş'ın ablası olan 1988 doğumlu Zeliha Kurul isimli şahsın FETÖ/PDY kontrolündeki Aktif Eğitim Sendikası'nın 2014'teki üyeleri arasında yer aldığı, 2018 yılında FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alındığı ve hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan takipsizlik kararı verildiği edinilen bilgiler arasında. KARDEŞİ DE FETÖ OKULUNA AYAK BASMIŞ Şeyhmus Baraş'ın 2002 doğumlu kardeşi Halef Baraş, 2013 - 2014 yılları arasında FETÖ/PDY kontrolündeki bir okulda eğitim gördü. FETÖ İLTİSAKLI HEKİMSEN SAHNEDE Viranşehir'de yaşanan bu olay sonrası "sağlık sisteminde sorun var" algısı yaratıp toplumu yanlış yönlendirme peşine düşen FETÖ ve işbirlikçileri ise yine sahneye çıktı. HEKİMSEN GENEL BAŞKANI ADİL KURBAN'DAN SKANDAL SÖZLER Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban'a ait bir konuşmada özellikle kaos çağrısı, doktorlar üzerinden sahnelenen kirli oyunun izleri dikkat çekiyor. Sendika üyesi doktorlara yönelik olduğu iddia edilen konuşmasında Kurban, vatandaşın hastalığı ile ilgili skandal sözler sarfediyor. "Hastalar şimdi zırlıyor hiç meraklanmayın, üçüncü gün kıyameti koparacaklar" gibi sözlerle doktorlara sağlık hizmetini aksatması ve adeta hükümetin vatandaşla karşı karşıya gelmesini organize ediyor. TIP MERKEZİNİN KALABALIK SİCİLİ Öte yandan tıp merkezinin sicili kabarık. Daha önceden ölmüş hasta muayene edilmiş gibi gösterildiği ve SGK tarafından tıp merkezine ceza kesildiği, hizmet sözleşmesinin de askıya alındığı öğrenildi. 2016 ve 2017 yıllarında da usulsüzlük sebebiyle SGK tarafından sözleşmesinin iptal edildiği belirtildi.

İşiniz gücünüz yok mu sizin! Türk televizyonlarında yeni rezillik
Medya

İşiniz gücünüz yok mu sizin! Türk televizyonlarında yeni rezillik

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan, Demet Akbağ ve Şahin Irmak'ın sunduğu 'Güldürme Beni' programında rezil anlar yaşandı. Aslı Be..
20 yıl sonra bir ilk! Dolar kuru hareketlendi
Ekonomi

20 yıl sonra bir ilk! Dolar kuru hareketlendi

Dolar kurunda hareketli anlar yaşanıyor. Euro, ABD doları karşısına ilk kez 1,02804 seviyesini görürken dolar endeksi 106 seviyesinin üzerin..
Yükseköğrenime dönüş yolu açıldı!
Gündem

Yükseköğrenime dönüş yolu açıldı!

Bir süredir üzerinde çalışılan ve kamuoyunda ‘öğrenci affı’ olarak bilinen düzenlemeyle ilişkin AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, yük..
Petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Benzin ve motorin...
Ekonomi

Petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Benzin ve motorin...

Petrol piyasasındaki düşüş devam ediyor. Batu Teksas türü ham petrolün varil fiyatı 100 doların altını gördü. Bu tarihi düşüş ise akaryakıt ..
Dodurga'da '0' oy alan DSP adayı konuştu
Gündem

Dodurga'da '0' oy alan DSP adayı konuştu

1.141 vatandaşın oy kullandığı Dodurga belediye başkanlığı seçimlerinde, DSP'nin adayı Namık Kaya hiç oy alamadı.
Yunanistan'dan tahrik dolu açıklamalar
Dünya

Yunanistan'dan tahrik dolu açıklamalar

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, yalan iddialarla Türkiye'ye saldırdı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23