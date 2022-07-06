"Tiyatrocu" doktorun geçmişindeki FETÖ izi

ABLASI FETÖ'DEN 2018'DE GÖZALTINA ALINMIŞ Şeyhmus Baraş'ın ablası olan 1988 doğumlu Zeliha Kurul isimli şahsın FETÖ/PDY kontrolündeki Aktif Eğitim Sendikası'nın 2014'teki üyeleri arasında yer aldığı, 2018 yılında FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alındığı ve hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan takipsizlik kararı verildiği edinilen bilgiler arasında. KARDEŞİ DE FETÖ OKULUNA AYAK BASMIŞ Şeyhmus Baraş'ın 2002 doğumlu kardeşi Halef Baraş, 2013 - 2014 yılları arasında FETÖ/PDY kontrolündeki bir okulda eğitim gördü. FETÖ İLTİSAKLI HEKİMSEN SAHNEDE Viranşehir'de yaşanan bu olay sonrası "sağlık sisteminde sorun var" algısı yaratıp toplumu yanlış yönlendirme peşine düşen FETÖ ve işbirlikçileri ise yine sahneye çıktı. HEKİMSEN GENEL BAŞKANI ADİL KURBAN'DAN SKANDAL SÖZLER Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban'a ait bir konuşmada özellikle kaos çağrısı, doktorlar üzerinden sahnelenen kirli oyunun izleri dikkat çekiyor. Sendika üyesi doktorlara yönelik olduğu iddia edilen konuşmasında Kurban, vatandaşın hastalığı ile ilgili skandal sözler sarfediyor. "Hastalar şimdi zırlıyor hiç meraklanmayın, üçüncü gün kıyameti koparacaklar" gibi sözlerle doktorlara sağlık hizmetini aksatması ve adeta hükümetin vatandaşla karşı karşıya gelmesini organize ediyor. TIP MERKEZİNİN KALABALIK SİCİLİ Öte yandan tıp merkezinin sicili kabarık. Daha önceden ölmüş hasta muayene edilmiş gibi gösterildiği ve SGK tarafından tıp merkezine ceza kesildiği, hizmet sözleşmesinin de askıya alındığı öğrenildi. 2016 ve 2017 yıllarında da usulsüzlük sebebiyle SGK tarafından sözleşmesinin iptal edildiği belirtildi.