2023-07-03 16:57:06 Titan'daki ölüm yolculuğunun son anları ortaya çıktı
Titan denizaltısında hayatını kaybedenlerin son anlarını nasıl geçirdikleri ortaya çıktı.
Titan denizaltısında hayatını kaybedenlerin son anlarını nasıl geçirdikleri ortaya çıktı.
Titanik enkazına gitmek için yola çıkan Titan denizaltısı 19 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolmuş, iç patlama yaşandığı ortaya çıkmış ve 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Titan'ın en genç yolcusu 19 yaşındaki Süleyman ve babası Şahzade Davud'un ailesi New York Times'a ölüm yolculuğunun ailenin 111 yıllık enkaza olan takıntısının bir sonucu olduğunu anlatırken, yolcuların son anlarıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.
TİTANİK'İ İZLEDİLER - Christine'in anlattıklarına göre Titan'ın yolcuları, küçük odalardaki ranzalarda kalıyordu, yemeklerini tepsilerde yiyor, her sabah 7'den akşam 7'ye kadar toplantılara katılıyor ve rutin olarak Titanik filmini izliyorlardı
DİYET YAPMIŞLAR - Denizaltıda hayatını kaybedenlerden biri olan OceanGate CEO’su Stockton Rush, yolculuktan önceki gün diğer yolculara 'düşük kalorili bir Diyet' yapmalarını ve sabah kahve içmemeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca Atlantik'in soğuk havası nedeniyle kalın çorap ve bere giymelerini tavsiye etti.
DENİZ CANLILARINI MÜZİK EŞLİĞİNDE İZLEME PLANI - Enerji tasarrufu sağlanması için 4 saat sürmesi beklenen yolculuk sırasında denizaltının ışıkları kapalı olacaktı. Yolcular bu sayede biyolüminesan (ışık saçan) deniz canlılarını izleyebilecek ve daha önceden belirledikleri şarkıları dinleyeceklerdi.
Christine, eşinin Titan denizaltısına girmeden önce takmak zorunda olduğu tüm ekipmanlardan şikayet ettiğinde bile coşkusunun asla azalmadığını, oğlu ve kocası denizaltıya bindikten sonra onlar gözden kaybolana kadar onları izlediğini anlattı.
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