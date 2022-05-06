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Yaşam
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Titan, Bodrum'a geldi

2022-05-06 15:36:57
Titan, Bodrum'a geldi

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Titan", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

#1
Foto - Cayman Adaları bayraklı, 80 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki yat, Yalıçiftlik Mahallesi açıklarına demirledi.

Cayman Adaları bayraklı, 80 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki yat, Yalıçiftlik Mahallesi açıklarına demirledi.

#2
Foto - Mısır'dan gelen yat, Fethiye'nin ardından Gökova koylarını dolaştıktan sonra Bodrum ilçesine ulaştı.

Mısır'dan gelen yat, Fethiye'nin ardından Gökova koylarını dolaştıktan sonra Bodrum ilçesine ulaştı.

#3
Foto - İçerisinde 30'dan fazla kabinin olduğu yatta, spor solunu, güvertede jakuzi, sinema, plaj kulübü ve buna benzer birçok aktivite imkanı bulunuyor.

İçerisinde 30'dan fazla kabinin olduğu yatta, spor solunu, güvertede jakuzi, sinema, plaj kulübü ve buna benzer birçok aktivite imkanı bulunuyor.

#4
Foto - Yata önceki gün Fethiye Limanı'nda Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt ile yiyecek ve içecek ikmali de yapılmıştı.

Yata önceki gün Fethiye Limanı'nda Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt ile yiyecek ve içecek ikmali de yapılmıştı.

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