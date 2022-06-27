Tiroid hastalıklarının sessiz belirtileri

Hipertiroidizm tedavileri arasında radyoaktif iyot tedavisi, tiroid bozuklukları için ilaçlar ve ameliyat yer alır. Radyoaktif iyot tedavisi, bazı durumlarda hipertiroidizmi düzeltmek için yeterlidir. Vakaların çoğunda, durumu iyileştirmek için tek doz radyoaktif iyot yeterlidir. Ancak, bezin çok fazla tahrip olması durumunda hipotiroidizm meydana gelebilir. Radyoaktif iyot, vücudun geri kalanına zarar vermeyecek kadar düşük bir dozda verilir. Ffetüsün tiroidini tahrip edebileceğinden hamile kadınlara asla verilmez. Antitiroid ilaçlar hipertiroidizmi 6 hafta ila 3 ay arasında düzeltebilir. Bu ilaçlar tiroid bezinin yeni tiroid hormonlarının üretiminde azalmaya neden olur. Daha yüksek dozlar daha hızlı çalışır, ancak deri döküntüleri, mide bulantısı, tat alma duyusu kaybı, karaciğer hasarı ve nadiren kemik iliği tarafından hücre üretiminin azalması gibi yan etkilere neden olabilir. Tiroidin cerrahi olarak çıkarılması olan tiroidektomi ameliyatı, özellikle kanserli nodüllerin varlığı, kanserli olmayan bir nodülün neden olduğu solunum veya yutma bozuklukları, iyot intoleransı radyasyon veya antitiroid ilaçların etkinliğinin olmaması veya sıvı içeren bir nodülün kalıcı sorunlara neden olması gibi durumlarda gereklidir. Tiroidin çıkarılması hipotiroidizme yol açar, bu da tiroid hormon replasman tedavisinin ömür boyu alınması gerektiği anlamına gelir. Doktorunuz titreme, hızlı kalp atışı, kaygı ve sinirlilik gibi hipertiroidizm semptomlarını kontrol altına almak için başka ilaçlar da önerebilir. Tiroid kanserlerinin tedavisi genellikle tiroidin çıkarılması, radyoaktif iyot, radyasyon tedavisi, kanser önleyici ilaçlar ve hormon salgısının baskılanması dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerin karışımıyla yapılır.