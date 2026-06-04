Sabiha Gökçen ilk 5 ayda yüzde 7 büyüdü: Tarihi rekor... Havacılıkta yükseliş

Sabiha Gökçen Havalimanı, yılın ilk beş ayında ağırladığı yolcu sayısıyla dikkat çekici bir eşiği daha geride bıraktı. 2025 yılının aynı döneminde 18 milyon 143 bin yolcuya hizmet veren havalimanı, 2026’nın ilk beş ayında 19 milyon 414 bin 507 yolcu trafiğine ulaştı. Bu rakam, yaklaşık 16 milyonluk İstanbul nüfusunun üzerinde bir yolcu hareketine işaret ederken, Sabiha Gökçen’in yalnızca bir ulaşım merkezi değil, Türkiye’nin ve bölgenin en önemli hava ulaşım merkezlerinden biri olduğunu da ortaya koydu. Mayıs ayında 4,1 milyondan fazla yolcuya hizmet veren Sabiha Gökçen Havalimanı, yaz sezonuna yüksek talep ve güçlü operasyonel performansla giriş yaptı. Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yürütülen altyapı geliştirme çalışmaları, dijital dönüşüm projeleri ve operasyonel iyileştirmeler sayesinde havalimanı, artan yolcu talebine güvenli, konforlu ve kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyor. Yaklaşan yoğun yaz sezonu öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlayan Sabiha Gökçen Havalimanı, operasyonel verimlilik, emniyet ve yolcu memnuniyetinde yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.