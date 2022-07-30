  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
7
Tırla çarpışan otomobildeki baba ve oğlu öldü

2022-07-30 07:06:23
Tırla çarpışan otomobildeki baba ve oğlu öldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti.

#1
Foto - Aynı aileden iki kişi yaralandı.

Aynı aileden iki kişi yaralandı.

#2
Foto - Ovaakça Merkez Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde Selçuk Türkmen kontrolündeki 16 ABG 906 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan F.Y. (60) yönetimindeki 16 RCS 08 plakalı tırla çarpıştı.

Ovaakça Merkez Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde Selçuk Türkmen kontrolündeki 16 ABG 906 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan F.Y. (60) yönetimindeki 16 RCS 08 plakalı tırla çarpıştı.

#3
Foto - Otomobil sürücüsü ve oğlu Mustafa Türkmen (9), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü ve oğlu Mustafa Türkmen (9), kaza yerinde hayatını kaybetti.

#4
Foto - Aynı araçtaki anne Özlem Meryem (41) ve oğlu Emirhan Türkmen yaralandı.

Aynı araçtaki anne Özlem Meryem (41) ve oğlu Emirhan Türkmen yaralandı.

#5
Foto - Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

#6
Foto - Emirhan Türkmen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Tır sürücüsü F.Y. gözaltına alındı.

Emirhan Türkmen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Tır sürücüsü F.Y. gözaltına alındı.

MasterChef Güzide Mertcan tepki çekti: Hac yapan birine yakışan laf mı?
Medya

MasterChef Güzide Mertcan tepki çekti: Hac yapan birine yakışan laf mı?

Acun Ilıcalı'nın parlattığı isimlerden birisi olan MasterChef Türkiye 2019 yarışmacısı Güzide Mertcan'ın paylaşımı büyük tepki çekti...
Sedat Peker İnan Kıraç'ı böyle tehdit etti!
Gündem

Sedat Peker İnan Kıraç'ı böyle tehdit etti!

Firar edip BAE'ye sığınan mafya elebaşısı Sedat Peker, Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç'ı tehdit etti.
İBB metro çalışanlarına Temmuz ayı ek zammı yok..
Siyaset

İBB metro çalışanlarına Temmuz ayı ek zammı yok..

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki metro çalışanlarına Temmuz ayı ilave zammı yapılmadı. Demiryol-İş İstanbul Şube Başkanı Nuri..
Dışa bağımlılık sona erecek! Türkiye'de üretildi
Teknoloji

Dışa bağımlılık sona erecek! Türkiye'de üretildi

Konyalı bir firma tabanca şarjörü üretimiyle ithalatın önüne geçmeyi hedefliyor. Şirket yöneticileri, yüksek kabiliyet gerektiren özel parça..
Özlem Gürses, CHP'nin kurduğu tezgahı ortaya çıkardı! Şoke eden itiraf
Siyaset

Özlem Gürses, CHP'nin kurduğu tezgahı ortaya çıkardı! Şoke eden itiraf

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın hayata geçirdiği projeleri "Biz söyledik, yaptılar" ifadelerini kullanmıştı. CHP'ye yakınlığ..
İngiltere Tabipler Birliği başkan yardımcısı Türk doktordan çarpıcı açıklama!
Korona Virüs

İngiltere Tabipler Birliği başkan yardımcısı Türk doktordan çarpıcı açıklama! "Ani ölümlerin arkasında kovid ve aşılar var"

İngiltere’de Kraliçe 2. Elizabeth’den onur ödülü alan ve İngiltere Tabipler Birliği başkan yardımcılığına getirilen ilk Türk doktor olma unv..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23