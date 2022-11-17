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Tır şoförü faciayı önledi

2022-11-17 11:25:36
Tır şoförü faciayı önledi

Erzurum-Pasinler karayolu Hamamdere mevkiinde gerçekleşen kaza edinilen bilgilere göre, buzlanma nedeniyle oldu.

#1
Foto - Tır şoförü faciayı önledi

Sabah saat 7.30 civarında gerçekleşen kazada otobüs ile kamyon buzlanma nedeniyle çarpıştı.

#2
Foto - Tır şoförü faciayı önledi

Çarpışma sonrası M.T kontrolünde olan 61 S 7513 plakalı otobüsteki yolcular aşağıya indi.

#3
Foto - Tır şoförü faciayı önledi

Daha sonra arkalarından gelen 33 AHN 471 plakalı tır yolda bulunan yolculara çarpmamak için bariyerlere ve yol kenarında bulunan kamyona çarparak durabildi.

#4
Foto - Tır şoförü faciayı önledi

Yolda gerçekleşen kazayı geç fark eden 25 HH 346 plakalı aracın şoförü Z.A da arkadan tıra çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

#5
Foto - Tır şoförü faciayı önledi

Öte yandan zincirleme gerçekleşen kazada 5 kişi yaralanırken otobüs şoförü M.T ise ağır yaralandı.

#6
Foto - Tır şoförü faciayı önledi

Kaza sonrası Otobüsün içinde sıkışan M.T itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralanan H.Y, Ş.T, F.B, V.B ve M.T’yi hastaneye götürdü.

#7
Foto - Tır şoförü faciayı önledi

Kaza sonucu yolda oluşan araç yoğunluğu sonrası trafik polisleri karayolunda önlem aldı.

#8
Foto - Tır şoförü faciayı önledi

Yolculara çarpmamak için bariyerlere çarptığını belirten tır şoförü Vecdi Karaboğa şunları söyledi.

#9
Foto - Tır şoförü faciayı önledi

“Ben yolda giderken karşıdan gelen araç bana selektör yaptı kaza var diye bende firene bastım ama yollarda buzlanma olduğu için duramadım. Baktım otobüsteki yolcularında hepsi inmiş durumda. Yolculara çarpmamak için bariyerlere vurdum. Daha sonra otobüsün çarpıştığı kamyona arkadan ben vurdum. Ben otobüse çarpmadım onlar kamyonla çarpışmış. Sağa doğru kaçacaktım ama yolcular komple aşağıdaydı. Onlara çarpmamak için bariyerlere girdim”

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