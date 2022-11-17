Tır şoförü faciayı önledi

“Ben yolda giderken karşıdan gelen araç bana selektör yaptı kaza var diye bende firene bastım ama yollarda buzlanma olduğu için duramadım. Baktım otobüsteki yolcularında hepsi inmiş durumda. Yolculara çarpmamak için bariyerlere vurdum. Daha sonra otobüsün çarpıştığı kamyona arkadan ben vurdum. Ben otobüse çarpmadım onlar kamyonla çarpışmış. Sağa doğru kaçacaktım ama yolcular komple aşağıdaydı. Onlara çarpmamak için bariyerlere girdim”