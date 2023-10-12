Tıp dünyasını heyecanlandıran krem! Erzurum'da geliştirilip yaşlı kadında denendi... Sonuç herkesi hayrete düşürdü

Yanık, şeker hastalığı, darp, kangren ve bunlara bağlı yatalak hastalarda sıkça rastlanan yaralar için bitkisel bir ilaç geliştiren akademisyenler, bir dizi test aşamasından sonra gönüllü hastalar üzerinde yapılan denemelerden de başarılı sonuçlar aldı. Şimdi kremin başka hastalara da şifa olması için Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan destek beklediklerini anlatan Prof. Dr. Murat Çelik, “Geliştirdiğimiz kremin yerli ve milli bir ilaç olmasını istiyoruz. Araştırma ve geliştirme fikirlerim, bana her vakit destek veren ve teşvik eden Prof. Dr. Metin Balcı ile başladı. Bizim sentezlediğimiz biyoetken madde; şeker hastası, yanık ve darp yaralarında, kangren hastalarında çok aktif bir birleşiktir. Geliştirdiğimiz birleşik bir ekip çalışmasının sonucudur. Farmakoloğumuz Prof. Dr. Zekai Halıcı, Mikrobiyolok Prof. Dr. Özlem Barış, Doç. Dr. Ufuk Atmaca ve Plastik Cerrah Doç. Dr. Abdülkerim Algan ile birlikte çalışmalarımızı yürüttük. Efektif yöntemle Dünyada ve Türkiye’de bir ilk molekü sentezledik. Şekeri 300-400 aralığında olan bir hastada bu yaraların iyileşmesini görmek bizim için çok değerliydi” dedi.