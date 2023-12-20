2023-12-20 10:53:15 Tiktok'ta yeni tehlike! Aman dikkat! Çocuklar sapık, terörist, narsist bir kişiyle iletişime geçebilir! Kritik uyarı: Aileler ne yapmalı?
Okul çağındaki çocukların, aynı bahaneyi kullanarak sosyal medya üzerinden para istediği canlı yayınlar oldukça arttı. ‘Tiktok dilenciliği’ denilen bu yöntem konusunda uzmanlar anne-babaları uyardı. Bu türden canlı yayınlar çocuklarının sapık, terörist, narsist bir kişiyle iletişime geçmesine neden olabilir. Peki aileler ne yapmalı? İşte yanıtı.