2023-06-06 19:25:58 THY’den bomba duyuru! Yok artık
THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Boeing ve Airbus ile görüşmelerin sürdüğü yaklaşık 600 uçaklık siparişin bir kısmının opsiyonel olacağını belirterek, nihai siparişlerin ise hükümetin kararına bağlı olacağını açıkladı. Yeni uçak siparişlerine yönelik iki ay içinde karar almayı planladıklarını belirten Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Max ve Neo modellerinin değerlendirilmesi dahil uçak siparişleriyle ilgili tüm teknik detayların netleştirileceğini ve siparişleri tamamlamak için hükümetin kararını bekleyeceklerini açıkladı.