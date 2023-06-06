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THY’den bomba duyuru! Yok artık

2023-06-06 19:25:58
THY’den bomba duyuru! Yok artık

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Boeing ve Airbus ile görüşmelerin sürdüğü yaklaşık 600 uçaklık siparişin bir kısmının opsiyonel olacağını belirterek, nihai siparişlerin ise hükümetin kararına bağlı olacağını açıkladı. Yeni uçak siparişlerine yönelik iki ay içinde karar almayı planladıklarını belirten Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Max ve Neo modellerinin değerlendirilmesi dahil uçak siparişleriyle ilgili tüm teknik detayların netleştirileceğini ve siparişleri tamamlamak için hükümetin kararını bekleyeceklerini açıkladı.

#1
Foto - THY’den bomba duyuru! Yok artık

Sipariş edilmesi planlanan 600 uçağın yaklaşık 400 adedinin dar-gövde olacağını belirten Bolat, Boeing 737 MAX ve Airbus A320neo modelleri için görüşmeler yürüttüklerini söyledi. Bolat ayrıca yaklaşık 200 adet geniş gövde uçak alımı için de Boeing 787 ve Airbus A350 modellerine baktıklarını; 25-30 adet de Boeing 777x veya Airbus A350-1000 ile de ilgilendiklerini söyledi.

#2
Foto - THY’den bomba duyuru! Yok artık

Yeni siparişleri iki ay içinde duyurmayı planladıklarını kaydeden Bolat, "Seçimler beklenenden iki hafta uzun sürdü. Üreticilerden biriyle anlaşmaya çok yakındık. Ancak öbür üreticiye karşı da adil olmak adına nihai kararımızı iki ay erteliyoruz" dedi ve ekledi: "Kararımızı açıklamak için acele etmeyeceğiz. Siparişleri İstanbul'da gerçekletireceğimiz özel bir etkinlikle iki ay içinde duyuracağız."

#3
Foto - THY’den bomba duyuru! Yok artık

Bolat, planlanan 600 uçaklık siparişin bir kısmının opsiyonel olup olmayacağı ile ilgili soru üzerine ise, "Bir kısmı opsiyonel olacak tabi. Onların hepsi için pazarlık yapılıyor" dedi.Bolat kaç adet uçağın opsiyonel olacağına ilişkin detay vermedi; ancak söz konusu siparişler tamamlandıktan sonra, bölgesel jet alımını da değerlendireceklerini belirtti.

#4
Foto - THY’den bomba duyuru! Yok artık

AnadoluJet'in THY'nin iştiraki olmaya devam edeceğini söyleyen Bolat, halka arza ihtiyaç olmadığını ve ayrı bir şirket olarak konumlandıracaklarını ifade etti.

#5
Foto - THY’den bomba duyuru! Yok artık

Sert yükselen THY hisseleri günü yüzde 9.59 primle 164.5 lirada tamamladı.

#6
Foto - THY’den bomba duyuru! Yok artık

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