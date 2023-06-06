THY’den bomba duyuru! Yok artık

Sipariş edilmesi planlanan 600 uçağın yaklaşık 400 adedinin dar-gövde olacağını belirten Bolat, Boeing 737 MAX ve Airbus A320neo modelleri için görüşmeler yürüttüklerini söyledi. Bolat ayrıca yaklaşık 200 adet geniş gövde uçak alımı için de Boeing 787 ve Airbus A350 modellerine baktıklarını; 25-30 adet de Boeing 777x veya Airbus A350-1000 ile de ilgilendiklerini söyledi.